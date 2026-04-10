李대통령, 이스라엘군 고문·살해 추정 영상에 "이게 사실인지"

"사실이라면 어떤 조치 있었는지 알아봐야"

"유태인 학살이나 전시 살해와 다를 바 없어"

이재명 대통령이 10일 이스라엘 방위군(IDF)으로 추정되는 병사들이 팔레스타인 아동을 고문한 이후 건물 옥상에서 떨어뜨렸다는 내용의 영상을 공유하며 "우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바 없다"고 했다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 'Jvnior'라는 이름의 계정이 올린 영상을 공유하며 이같이 썼다. 그러면서 이 대통령은 "이게 사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다"고 썼다.

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'Jvnior'는 팔레스타인 출신의 콘텐츠 크리에이터다. 해당 영상을 첨부한 게시물에서 'Jvnior'는 "IDF 군인들이 팔레스타인 아동을 고문한 뒤 지붕에서 떨어뜨리고 있다. 그들은 자신들을 가장 도덕적인 군대라고 부른다"고 주장했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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