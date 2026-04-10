동해시, ‘고유가·물가 불안’ 대응

민생안정 대책 본격 가동

비상경제 TF 후속 조치 발표

“시민 체감 민생 안정에 총력”

국제유가 상승과 중동 정세 불안이 장기화되면서 지역경제 불안이 커지자, 동해시가 민생 안정과 물가 대응에 속도를 내고 있다.

심규언 동해시장이 지난 9일 '비상경제 민생안정 대책회의'를 개최하고 있다. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

동해시는 9일 심규언 시장 주재로 '비상경제 민생안정 대책회의'를 개최해 정부의 대응 기조에 맞춘 지역 맞춤형 실행방안을 논의했다.

이번 회의는 지난 6일 '비상경제 TF' 가동 이후 추진 중인 각 부서별 대책을 점검하고, 시민이 체감할 수 있는 후속 조치를 구체화하는 자리였다.

시는 물가 안정을 위해 바가지요금 신고센터와 물가 모니터링단을 상시 운영하고, 지방세 납부 기한 최대 1년 연장과 징수 유예 등 세제 지원을 추진할 계획이다.

또한 농·어업 및 물류 분야 지원과 안정화 대책도 병행한다. 어민들을 대상으로 '어업용 면세유 차액 지원'을 신속히 추진하고, 농업 분야에서는 영농철에 맞춰 반값 농자재 지원 사업을 조기 집행할 예정이다.

아울러 화물 및 택시 업계를 대상으로 유가보조금을 적기에 지급하고, 유류세 환급 관련 정보를 실시간 안내해 물류 차질을 최소화할 방침이다.

건설 분야에서는 원자재 가격 상승에 따른 건설 현장 혼란을 방지하기 위해 아스콘 등 주요 관급자재의 수급 상황을 상시 점검하고, 납품 기한 연장 및 계약 금액 조정 등 유연한 계약 행정을 펼칠 계획이다.

동시에 동해상공회의소와 협력해 기업 애로사항을 수시로 접수하고, 대체시장 발굴 및 수출 판로 다변화 지원도 병행한다.

또한 공직사회는 승용차 2부제 전면 시행, 냉난방 온도 제한 등을 통해 에너지 절약 실천 분위기를 확산시키며, 범시민 참여운동으로 확대할 계획이다.

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심규언 동해시장은 "중동발 리스크가 생활물가와 산업현장으로 번지는 엄중한 상황"이라며 "정부 기조에 발맞추면서도 지역 현실에 맞는 실질적 조치를 통해 시민이 체감할 수 있는 민생 안정 대책을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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