벚꽃 만개·블랙이글스 축하비행 효과
안전사고 '0건'… 실시간 인파분석 등

이달 3일부터 7일까지 닷새간 열린 '여의도 봄꽃축제'가 누적 방문객 360만 명을 기록하며 막을 내렸다. 10일 영등포구에 따르면 이는 지난해보다 19% 증가한 수치다.

개막 퍼레이드 현장 모습. 영등포구 제공.

개막 퍼레이드 현장 모습. 영등포구 제공.

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올해는 축제 기간과 벚꽃 만개 시점이 맞물리며 첫날부터 국내외 관광객들로 붐볐다. '봄의 정원, 모두 함께'를 주제로 봄꽃·휴식·예술·미식 등 네 가지 테마 정원이 조성됐다. 축제 첫날 퍼레이드와 주말 공군 특수비행팀 블랙이글스의 축하 비행이 현장을 찾은 방문객의 시선을 끌었다. 운영 시간을 밤 9시 30분까지 연장해 퇴근 직장인들도 야간 DJ 파티와 야외 영화를 즐길 수 있었다.


지역상생도 눈에 띄었다. 관내 청년 기업과 영등포 전통시장 등 지역 단체들이 카페존 운영에 참여해 다양한 먹거리를 제공했고, '문화도시 영등포 쇼룸'을 통해 지역 작가들이 영등포의 매력을 알리는 자리도 마련됐다.

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영등포구는 360만 명이 몰렸음에도 안전사고는 단 한 건도 발생하지 않았다고 밝혔다. 구는 실시간 인파 분석 시스템과 지능형 폐쇄회로(CC)TV 등 첨단 기술을 동원해 사고를 예방하고, 불법 노점 단속과 청소 순찰로 쾌적한 환경을 유지했다. 카페존에서는 친환경 다회용기를 사용했다. 지난 4일에는 안양천·신길6동 봄꽃축제도 함께 열려 지역 곳곳에서 봄 나들이객이 이어졌다.


송희남 영등포구 문화예술과장은 "개화 시기가 잘 맞아떨어져 많은 상춘객이 여의도의 봄을 제대로 즐길 수 있었다"며 "앞으로도 누구나 안심하고 즐길 수 있는 더욱 풍성한 행사를 준비하겠다"고 말했다.

여의도 봄꽃축제 기간 중 진행된 ‘블랙이글스’ 축하비행. 영등포구 제공.

여의도 봄꽃축제 기간 중 진행된 ‘블랙이글스’ 축하비행. 영등포구 제공.

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김민진 기자 enter@asiae.co.kr
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