RNA 치환효소 기반 교정 플랫폼·조직 선택적 LNP 전달 기술 융합

리보핵산(RNA) 기반 유전자치료제 개발 전문기업 알지노믹스와 지질나노입자(LNP) 전달체 전문기업 서지넥스는 'LNP 기반 정밀 유도 차세대 RNA 유전자치료제 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 9일 체결했다고 밝혔다.

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이번 협약은 알지노믹스의 RNA 치환효소 기반 교정 플랫폼과 서지넥스의 조직 선택적 LNP 전달 기술을 결합하는 것이 핵심이다. 표적 세포 선택성과 체내 전달 효율을 높여 기존 치료제로 접근이 어려웠던 질환 영역까지 확장하겠다는 구상이다.

알지노믹스는 RNA 교정 기술을 기반으로 한 유전자치료제 개발 기업이다. RNA 다중 교정 기술과 함께 원형 RNA 플랫폼을 보유하고 있다. 원형 RNA는 선형 RNA 대비 분해가 느리고 단백질 발현 지속성이 높은 특징이 있다. 차세대 RNA 치료제 후보로 평가된다.

서지넥스는 RNA 전달체인 LNP 기술을 개발해온 기업이다. 반복 투여가 가능한 제형과 특정 장기 표적 전달 기술을 확보하고 있다. 다양한 RNA 물질에 맞춘 제형 설계 역량도 축적했다.

유전자 설계 기술과 전달 기술을 결합하는 방식은 글로벌 RNA 치료제 개발에서 일반적인 전략이다. 각 기술의 한계를 보완해 개발 성공 가능성과 속도를 높일 수 있다는 평가다.

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이성욱 알지노믹스 대표는 "전달체 기술과의 결합을 통해 RNA 플랫폼의 적용 범위를 확대하겠다"고 밝혔다. 김세준 서지넥스 대표는 "양사 기술을 결합해 글로벌 시장에서 성과를 내겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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