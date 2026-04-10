[오늘의신상]"달리면서 수분 채운다"… 롯데칠성, ‘게토레이 런’ 출시
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당류 함량 줄인 ‘로우 슈거’
‘전해질·비타민’ 성분 포함
롯데칠성음료가 러너를 위한 전해질과 비타민이 함유된 '게토레이 런(RUN)'을 새롭게 선보인다.
롯데칠성음료는 최근 러닝 열풍이 확산되며 국내 러닝 인구가 꾸준히 증가하고 있어 달리기와 가벼운 운동 시 균형 잡힌 수분 공급과 갈증 해소를 위한 게토레이 런을 출시했다고 10일 밝혔다.
게토레이 런은 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 염화이온 등 5가지 전해질과 비타민 B3, B6가 추가로 함유돼 유산소 운동 중 손실되기 쉬운 수분과 전해질을 빠르게 보충할 수 있다.
또한 게토레이 런은 100mL 기준 당류 함량을 2.5g 미만, 칼로리는 20kcal 미만으로 낮춘 '저당,저칼로리' 제품으로 당류에 대한 부담 없이 가볍게 즐길 수 있다. 맛은 열대과일 리치향이 적용됐으며 소비자의 다양한 라이프스타일을 고려해 휴대가 간편한 600mL와 좀 더 넉넉하게 즐길 수 있는 1.5L 두 가지 용량으로 출시된다.
게토레이 런 패키지는 라벨 중앙에 러너를 위한 제품 정체성을 강조하기 위해 주황색 배경에 'RUN' 제품명과 함께 러너의 역동적 이미지를 담았고, 에너지 부스트, 빠른 수분 공급, 러닝 후 재충전 등의 핵심 메시지가 직관적으로 표현됐다.
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신제품 게토레이 런은 편의점과 대형마트, 온라인몰 등 다양한 채널에서 구매할 수 있다.
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