이사 및 입주 수요 영향

당근은 지난 2월 '당근아파트' 출시 이후 두 달가량(2월 4일~4월 9일) 게시된 나눔 품목 순위를 10일 공개했다.

나눔 품목 순위 1위는 '가구/인테리어' 카테고리로, 전체 게시글의 26.6%를 차지했다. 세부 품목으로는 책상·침대/매트리스·수납가구·의자·소파 순이었다. 이사나 입주 과정에서 발생하는 대형 가구를 가까운 단지 이웃에게 전달할 수 있다는 편의성이 주요 요인이라고 당근은 분석했다.

당근은 지난 2월 '당근아파트' 출시 이후 두 달 가량(2월 4일~4월 9일) 게시된 나눔 품목 순위를 10일 공개했다. 당근 AD 원본보기 아이콘

2위는 '육아/유아용품'으로 전체의 17.9%를 차지했다. 장난감/완구, 기저귀, 유모차, 아기띠/보행기 등이 주요 품목이었다. '의류/패션' 카테고리는 11.7%로 3위를 기록했다.

이밖에 '반려동물용품'(9.5%), '가전제품'(7.0%), '스포츠/레저'(5.5%), '생활용품'(4.6%), '도서/음반'(4.4%), '식물/원예'(4.1%), '미용용품'(2.0%) 순으로 다양한 카테고리의 나눔이 이뤄졌다.

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당근 관계자는 "앞으로도 같은 단지라는 가까운 연결망을 바탕으로 이웃 간 따뜻한 연결과 신뢰가 쌓일 수 있도록 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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