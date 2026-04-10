박인규 과기정통부 과기혁신본부장 "학회 중심10~20년 국가 R&D 밑그림 작성"

8월 대국민 우선순위 발표





"개념 설계에 200억 원을 쓰고 매몰되더라도 언제든지 셧다운될 수 있다. 대통령께서도 실패를 용인하는 연구 문화를 만들고자 하셨다."

박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 9일 서울 강남구 과총회관에서 열린 '구축형 R&D 심사제도 학회 설명회'에서 모두발언을 하고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트 AD 원본보기 아이콘

박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장은 9일 서울 강남구 과총회관에서 열린 '구축형 R&D 심사제도 학회 설명회'에 참석해 물리, 바이오 분야 학회관계자들에게 정부가 계획한 R&D 계획의 변화를 직접 설파했다. 방사광 가속기, 슈퍼컴퓨터 등 대규모 투자가 필요한 분야라는 점에서 첫 대상이 됐다.

18년 만에 국가 연구·개발(R&D) 예비타당성조사가 전면 폐지되면서, 연구 현장에서 1000억원대 대규모 거대 R&D를 향한 새로운 기대가 형성되는 상황이다. 박 본부장은 연구계와 소통하며 향후 나아가야 할 올바른 방향과 청사진을 제시했다.

박 본부장은 실패도 용인하는 연구 문화를 강조했다. 그는 "다리를 놓는 일반 SOC 사업과 달리, R&D는 본질적으로 모호성과 도전성을 지니며 시작부터 실패의 가능성을 안고 가는 과정"이라고 설명하면서 연구자들이 실패에 대한 두려움 없이 더 크고 혁신적인 아이디어에 과감하게 도전할 수 있도록 정부가 든든한 바람막이가 되어주겠다 약속했다.

제도 변경으로 연구예산을 쉽게 받을 수 있는 것은 아니라는 점도 명확히 했다. 오히려 '바텀업'(Bottom up) 형태의 의사 결정으로 학회의 역할이 중요해졌다.

정부는 미국 고에너지물리학회에서 유래한 '스노우매스(Snowmass)' 방식을 도입해 관 주도의 하향식 기획이 아니라, 학회 커뮤니티가 중심이 되어 치열하고 성숙한 토론을 통해 향후 10~20년 국가에 필요한 거대 장비의 우선순위를 직접 결정하는 방향으로 전환했다.

박 본부장은 "과거 개별 연구자가 부처를 찾아가 예산을 설득하던 관행에서 벗어나, 이제는 연구계 스스로 국가 과학기술의 미래를 주도적으로 설계해야 한다"고 설명했다. 그는 "연구계 스스로 10~20년 미래 그려달라" 당부했다.

함께 도입된 '크리티컬 디시전(Critical Decision) 제도는 전문가들이 노벨상급이라고 극찬한 뛰어난 아이디어일지라도, 설계 검증 과정에서 실현 불가능하다고 판단되면 언제든지 사업을 중단할 수 있도록 했다.

그는 "이번 설명회를 시작으로 기계나 천문 등 아주 대규모 사업을 하는 다른 분야로도 제도의 긍정적 효과를 계속 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.

변화는 시작됐다. 이날 행사에 참석한 윤진희 한국물리학회장은 "제도의 연속성 등에 대한 의문점을 풀 수 있는 자리였다"면서 "학회 차원에서 혁신적인 연구 수요에 대한 조사를 진행하고 있다"고 반겼다.

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과기정통부와 학회는 4월까지 일선 연구자들의 연구 수요를 접수하고, 제안된 의제를 AI를 활용해 선별 및 구체화한 후 8월 중 각 분야의 우선순위를 최종 발표할 예정이다. 내년부터는 대형 구축형 R&D 전분야로 적용대상이 확대된다.

백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr



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