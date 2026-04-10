고출력 레이저 광원과 광학 모듈 성능을 실시간 모니터링하면서 광학 코팅 강도를 평가할 수 있는 테스트베드 3종이 국내 처음으로 개발됐다. 레이저 장비와 광학 부품 성능을 해외 제품과 동등한 기준으로 검증할 기반이 마련됐다는 평가다.

한국기계연구원(기계연)은 자율제조연구소 광응용장비연구실 최지연 책임연구원 연구팀이 고출력 레이저 광원과 광학렌즈의 작동 상태를 실시간 모니터링하는 테스트베드 2종과 광학 코팅 강도를 측정할 테스트베드 1종을 개발했다고 10일 밝혔다.

최지연 책임연구원이 에프세타렌즈의 변이량 측정값을 설명하고 있다. 한국기계연구원 AD 원본보기 아이콘

고출력 레이저 광원과 광학렌즈는 레이저 가공기의 핵심 부품이다. 하지만 그간에는 외산 중심의 시장 구조로 국내 업체가 객관적 성능 평가 데이터를 확보하는 게 쉽지 않았다. 테스트베드 3종을 개발한 것에 의미를 부여할 수 있는 대목이다.

연구팀이 개발한 평가 시스템은 온도·습도 환경이 달라졌을 때 고출력 레이저 출력 변화를 실시간 기록하는 테스트베드와 광학 렌즈의 열렌즈 효과로 초점 위치 오차를 측정하는 테스트베드 그리고 광학 코팅의 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 측정하는 테스트베드로 구성된다.

평가 시스템은 고출력 레이저가 비정상적으로 작동하면 자동으로 장비를 정지시키는 기능이 적용돼 장시간 모니터링 환경에서 안전한 운용이 가능한 것이 강점이다.

연구팀은 이 시스템을 국산 1㎾ 광섬유 레이저와 에프세타(F-Theta) 렌즈에 적용해 7일 연속 성능 평가를 진행해 안정적인 작동 특성을 확인했다.

레이저 가공 제품은 레이저 광원과 광학 렌즈의 동작 특성 변화 또는 장시간 사용에 따른 성능 저하로 발생하는 불량이 다수다.

하지만 기존 광학 부품 성능 데이터는 대부분 실험실 환경에서 단기간 측정된 결과로 한정됐다. 실제 가공 환경을 충분히 반영하지 못하는 한계를 가졌던 것이다.

연구팀은 이를 고려해 실제 가공 환경보다 가혹한 조건에서 레이저와 광학 부품 성능을 장시간 평가할 수 있게 테스트베드를 설계했다.

먼저 주요 광학 마운트에 수랭식 냉각 구조와 온도 센서를 적용해 장시간 고출력 레이저 조사에도 시스템 온도가 높아지지 않고, 안정적인 성능을 유지하도록 했다. 또 외부 진동에 따른 레이저 초점 빔 위치 왜곡을 감지하기 위해 변위 센서를 적용해 측정 정밀도를 높였다.

테스트베드는 국내 기업의 제품을 개선하는 데 실제 활용되고 있다. 테스트베드로 렌즈 소재와 생산 공정을 개선한 국내의 한 광학업체는 1㎾ 레이저에 '7일 연속' 노출되는 조건에서도 해외 제품보다 작은 초점 위치 오차를 보이는 에프세타 렌즈를 개발했다. 이는 장시간 고출력 레이저 용접 공정에서도 안정적인 초점 위치 유지가 가능하다는 것을 보여준 결과다.

최지연 광응용장비연구실 책임연구원은 "레이저 가공기는 반도체·자동차·이차전지 등 국내 주요 제조 산업의 핵심 장비"라면서도 "하지만 그간에는 외산 중심의 시장이 형성돼 국내 업체가 객관적 성능 평가 데이터를 확보하는 데 어려움을 겪었다"고 말했다.

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그러면서 "기계연의 테스트베드 개발은 '7일 연속' 평가가 가능한 것은 물론 ISO 표준 기반 검증과 고객 요구에 따른 장시간 맞춤형 평가가 가능해 실사용 환경에서 신뢰성 있는 성능 데이터 확보를 가능케 한다"며 "이는 곧 국산 장비의 경쟁력을 높이는 결과로 이어질 것"이라고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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