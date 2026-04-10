우리銀, 소상공인 성장 잠재력 평가해 3,000억원 지원

우리은행이 소상공인의 미래 성장성을 반영한 신용평가체계를 도입하고 약 3000억원 규모의 금융지원을 추진한다.

우리은행은 금융당국이 추진하는 '소상공인 특화 신용평가모형(SCB, Small business Credit Bureau)' 시범운영에 참여한다고 10일 밝혔다. SCB는 기존처럼 대표자 개인의 금융이력과 담보 중심으로 평가하던 방식에서 벗어나, 매출·업종·상권·사업역량 등 비금융정보를 함께 반영해 소상공인의 성장 가능성을 평가하는 체계다.

우리은행은 상반기 중 모형 검증과 우대 수준 산정을 거쳐 하반기부터 개인사업자 신규 대출 심사에 시범 적용할 계획이다. 지원 규모는 약 3000억원이며, 성장성이 우수한 차주에 대해서는 대출 한도 확대와 금리 우대 등 맞춤형 금융지원을 제공한다는 방침이다. 금융이력이 부족한 소상공인도 사업 경쟁력과 성장성을 기준으로 평가받을 수 있어 포용금융 확대 효과도 기대된다.

이번 SCB는 한국신용정보원이 기술력, 매출, 온라인 플랫폼 정보 등 다양한 대안 데이터를 활용해 산출한 '성장등급'을 기존 사업자 CB등급과 결합하는 구조로 설계됐다. 이에 따라 기존 평가체계로는 반영이 어려웠던 사업 특성과 성장 잠재력이 심사에 함께 반영된다.

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앞서 금융위원회는 지난 9일 '신용평가체계 개편 T/F 3차 회의'를 열고 SCB 모형 개발 완료에 따라 금융권의 시범운영 참여를 요청했다. 현재 우리은행을 포함해 KB국민·신한·하나·NH농협·IBK기업·제주은행 등 7개 은행이 참여하고 있다. 김지일 우리은행 리스크관리그룹 부행장은 "그동안 일부 소상공인은 금융정보 부족으로 사업역량과 성장 가능성을 충분히 평가받기 어려웠다"며 "앞으로는 보다 정교한 심사체계를 바탕으로 포용금융과 실질적 금융지원을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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