우리銀, 소상공인 성장 잠재력 평가해 3,000억원 지원
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우리은행이 소상공인의 미래 성장성을 반영한 신용평가체계를 도입하고 약 3000억원 규모의 금융지원을 추진한다.
우리은행은 금융당국이 추진하는 '소상공인 특화 신용평가모형(SCB, Small business Credit Bureau)' 시범운영에 참여한다고 10일 밝혔다. SCB는 기존처럼 대표자 개인의 금융이력과 담보 중심으로 평가하던 방식에서 벗어나, 매출·업종·상권·사업역량 등 비금융정보를 함께 반영해 소상공인의 성장 가능성을 평가하는 체계다.
우리은행은 상반기 중 모형 검증과 우대 수준 산정을 거쳐 하반기부터 개인사업자 신규 대출 심사에 시범 적용할 계획이다. 지원 규모는 약 3000억원이며, 성장성이 우수한 차주에 대해서는 대출 한도 확대와 금리 우대 등 맞춤형 금융지원을 제공한다는 방침이다. 금융이력이 부족한 소상공인도 사업 경쟁력과 성장성을 기준으로 평가받을 수 있어 포용금융 확대 효과도 기대된다.
이번 SCB는 한국신용정보원이 기술력, 매출, 온라인 플랫폼 정보 등 다양한 대안 데이터를 활용해 산출한 '성장등급'을 기존 사업자 CB등급과 결합하는 구조로 설계됐다. 이에 따라 기존 평가체계로는 반영이 어려웠던 사업 특성과 성장 잠재력이 심사에 함께 반영된다.
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앞서 금융위원회는 지난 9일 '신용평가체계 개편 T/F 3차 회의'를 열고 SCB 모형 개발 완료에 따라 금융권의 시범운영 참여를 요청했다. 현재 우리은행을 포함해 KB국민·신한·하나·NH농협·IBK기업·제주은행 등 7개 은행이 참여하고 있다. 김지일 우리은행 리스크관리그룹 부행장은 "그동안 일부 소상공인은 금융정보 부족으로 사업역량과 성장 가능성을 충분히 평가받기 어려웠다"며 "앞으로는 보다 정교한 심사체계를 바탕으로 포용금융과 실질적 금융지원을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
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