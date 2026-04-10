박희영 서울 용산구청장이 여름철 우기를 앞두고 9일 오전 후암시장 일대 하수도·빗물받이 준설 현장을 직접 점검했다고 10일 밝혔다.

박희영 용산구청장(왼쪽)이 후암시장 일대에서 진행 중인 하수도 및 빗물받이 준설 현장을 점검하고 있다. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 점검은 기습 폭우와 태풍 등 여름철 자연 재난에 대비해 하수시설물을 집중 정비하고 침수 피해를 최소화하기 위해 마련됐다. 현장에는 전문 흡입준설차 2대가 동원돼 하수관 내부 청소와 빗물받이에 쌓인 담배꽁초 등 각종 협잡물 제거 작업이 이뤄졌다.

박 구청장은 하수관로 내부 상태를 직접 확인하고 도로변 배수 흐름을 방해하는 불법 덮개를 제거했다. 또 시장 상인·주민들에게 악취 발생 하수구 위치 등 생활 불편사항을 청취하고 관련 부서에 개선을 주문했다.

용산구는 이번 현장 점검 외에도 반지하 등 침수 취약 가구를 대상으로 차수판 설치와 동행파트너 운영, 지역 특성에 맞는 디자인 빗물받이 설치, 풍수해 보험 가입 독려 등 종합 수해 예방 대책을 추진 중이다.

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박희영 구청장은 “작은 배수구 하나의 막힘이 큰 침수 피해로 이어질 수 있는 만큼 보이지 않는 하수시설물까지 꼼꼼히 점검하겠다"며 "빗물받이 덮개가 막히지 않도록 쓰레기 투기 금지 등 생활 속 실천에 주민들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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