[특징주]'엔비디아 내 입지 강화' 삼성전기 8%↑

삼성전기 삼성전기 close 증권정보 009150 KOSPI 현재가 567,000 전일대비 51,000 등락률 +9.88% 거래량 396,605 전일가 516,000 2026.04.10 09:12 기준 관련기사 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 가 엔비디아 내 입지가 강화될 것이라는 전망에 강세를 보이고 있다.

10일 9시13분 기준 삼성전기는 전 거래일 대비 8.53%(4만4000원) 오른 56만원에 거래되고 있다.

메리츠증권은 이날 보고서에서 "본격화되는 임베디드 PCB(기판) 시대에서 실리콘 커패시터와 아지노모토빌드업필름(ABF) 기판을 동시에 공급할 수 있는 유일한 사업 구조를 보유하고 있고, 언어처리장치(LPU) 공급망 편입을 통해 북미 엔비디아 내 전략적 위상이 한층 강화되고 있다는 점에 주목한다"고 밝혔다.

AD

양승수 메리츠증권 연구원은 "중장기적으로는 데이터처리장치(DPU), 스펙트럼-X 기반 패키지통합광학(CPO) 등으로 공급 범위가 확장되며 엔비디아 내 회사의 전략적 위상은 지속적으로 강화될 전망"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>