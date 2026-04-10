'우리가 원하는 단 하나' 캠페인 진행

레고그룹은 '2026 FIFA 월드컵'을 앞두고 세계적인 축구 선수 4인과 '우리가 원하는 단 하나(Everyone Wants a Piece)' 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인은 축구계의 전설로 불리는 리오넬 메시, 크리스티아누 호날두를 비롯해 킬리안 음바페, 비니시우스 주니오르와 함께하는 글로벌 프로젝트다. 축구와 레고 놀이를 결합해 전 세계 어린이와 가족들에게 창의적인 놀이 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

레고그룹은 협업을 기념해 네 명의 선수가 함께 '레고 에디션 FIFA 월드컵 공식 트로피' 세트를 조립하는 모습을 담은 이미지와 영상을 공개했다. 이를 시작으로 다양한 디지털 콘텐츠와 팬 참여형 프로그램을 순차적으로 선보이며 캠페인을 본격화할 예정이다.

'우리가 원하는 단 하나(Everyone Wants a Piece)' 캠페인 이미지. 레고그룹 AD 원본보기 아이콘

특히 이번 협업의 일환으로 각 선수의 개성과 상징적인 요소를 레고 브릭으로 구현한 '레고 에디션' 신제품 7종도 선보인다. 선수별 국가대표팀 상징색과 이름, 등번호는 물론 경기에서의 인상적인 순간까지 담아냈다. 해당 제품은 5월부터 순차 출시되며, 세부 일정은 추후 공개될 예정이다.

제품 라인업은 각 선수가 골을 넣는 순간을 역동적으로 묘사한 '축구 하이라이트' 4종과 호날두와 메시의 조립식 피겨를 각각 두 가지 포즈로 연출할 수 있는 '레전드 플레이어' 2종, 메시의 시그니처 승리 포즈를 테마로 한 벽걸이 장식용 제품 1종으로 구성된다.

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줄리아 골딘 레고그룹 최고 제품·마케팅 책임자는 "세계적인 축구 선수들과 함께 축구와 레고 놀이의 즐거움을 전 세계 팬들과 나눌 수 있게 돼 기쁘다"며 "자신이 응원하는 선수의 세트를 조립하며 창의적인 방식으로 축구에 대한 열정을 표현해보길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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