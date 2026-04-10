공공기관 에너지 절감 선도 나서

현장 점검 강화·위반 시 단계별 제재

한국마사회가 중동전쟁에 따른 자원안보위기 대응을 위해 전 사업장을 대상으로 주말을 포함한 전 근무일에 차량 2부제를 확대 적용하고 있다. 우희종 마사회 회장은 자전거를 이용해 출퇴근하고, 미국 출장도 취소하며 직원들의 에너지 절약 동참을 독려하고 있다.

마사회는 정부의 자원안보위기 '경계' 단계 발령에 따라 8일부터 전 사업장에서 임직원 승용차 2부제(홀짝제)를 전면 시행하고 있다고 10일 밝혔다.

우희종 마사회 회장이 자전거를 타고 출퇴근하고 있다. 마사회 AD 원본보기 아이콘

마사회 관계자는 "이번 조치는 기후에너지환경부가 원유 안보위기 경계 발령과 함께 공공기관에 승용차 2부제 시행을 의무화한 데 따른 것"이라며 "차량 번호판 끝자리가 홀수인 차량은 홀수일에, 짝수인 차량은 짝수일에만 출근 운행이 가능하며, 전기차·수소차 및 장애인·임산부 차량 등은 적용 대상에서 제외된다"고 설명했다.

특히 마사회는 정부 방침이 평일(월~금)에 한정되어 있음에도 불구하고, 경마 시행 등으로 주말(토~일)에도 근무가 이뤄지는 기관 특성을 고려해 주말을 포함한 전 근무일로 적용 범위를 확대했다. 마사회는 '에너지 절감에 대한 기관 차원의 강한 의지를 반영한 조치'라고 설명했다.

전 사업장 출입구에서는 오전 7시30분부터 9시30분까지 점검을 실시하고 있다. 위반 차량에 대해서는 1회 계도, 2회 주차장 출입 통제 및 기관장 통보, 3회 이상 징계 조치 등 단계별 제재를 적용할 방침이다.

아울러 유연근무제 활성화와 통근버스 운영 확대를 통해 임직원 출퇴근 편의를 제고하고, 사내 인트라넷 팝업과 전광판, 안내방송 등을 활용해 에너지 절약 분위기 확산에도 적극적으로 나설 계획이다.

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우 회장은 자전거로 출퇴근하며 임직원의 자발적인 에너지 절약 참여를 끌어내고 있다. 또 5월 초 예정돼 있던 미국 켄터키더비 참관 일정도 취소했다. 우 회장은 "자원안보위기라는 엄중한 상황에서 공공기관이 먼저 책임 있는 모습을 보여야 한다"며 "작은 실천이 모여 큰 변화를 만든다는 인식 아래 임직원과 함께 에너지 절감에 적극적으로 동참하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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