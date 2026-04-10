이달 30일까지 지원 접수

최대 5년간 연 3만달러 지원

포스코청암재단이 글로벌 기술·지식 경쟁 시대를 선도할 박사급 인재 육성을 위해 '포스코해외유학장학' 사업을 재개한다고 10일 밝혔다.

2026 포스코해외유학장학 선발공고 포스터. 포스코홀딩스 AD 원본보기 아이콘

포스코해외유학장학은 국내 인재들이 경제적 부담 없이 해외 유수 대학에서 연구에 전념할 수 있도록 지원하는 장학 프로그램이다. 재단은 최근 국가 간 지식 경쟁이 심화함에 따라 미래 국가경쟁력의 핵심인 인재 양성을 위해 해당 사업을 재개하기로 했다.

재단은 1985년부터 2018년까지 포스코해외유학장학(박사 71명), 베세머유학장학(학부 16명), 아시아유학장학(석·박사 102명) 등을 통해 국내 인재들의 해외유학을 지원해왔다.

이번 모집 대상은 2026년 9월 해외 명문대 박사과정 입학 예정인 대한민국 국적자다. 선발 분야는 인문·사회과학 및 자연과학·공학 분야이며, 전공별 세계 최고 수준의 대학 기준을 적용해 우수 연구 인재를 선발할 계획이다.

최종 선발된 장학생(연간 2명 내외)에게는 3만 달러의 생활비를 최대 5년간 지원하며, 입학축하금으로 1500달러를 별도 지급해 안정적인 연구·학업 환경을 제공할 예정이다.

접수는 오는 30일까지 재단 홈페이지를 통해 진행된다. 최종 합격자는 서류심사와 면접을 거쳐 7월 발표할 예정이다.

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포스코청암재단 관계자는 "장학생들이 학업과 연구에 온전히 몰입해 세계적 성과를 내고 나아가 국가발전에 기여하는 인재로 성장할 수 있도록 앞으로도 글로벌 인재 육성을 위한 지원을 지속적으로 이어 나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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