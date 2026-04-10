롯데百 부산본점, 10일부터 ‘스프링 디저트 페어’ 개최



‘오픈런 맛집 부산 최초 상륙’, 인기 디저트 브랜드 총출동

오랜 전통의 태극당과 지역 대표 베이커리 밀도가 참여하는 디저트 페어가 부산에서 막을 올린다.

롯데백화점 부산본점이 전국 인기 디저트 브랜드를 집대성한 역대 최대 규모의 '스프링 디저트 페어(Spring Dessert Fair)'와 K-관광 테마의 '헬로 부산 페스티벌(Hello Busan Festival)'을 동시에 전개하며 '미식 성지'로서의 입지를 굳힌다.

최근 롯데백화점 부산본점은 디저트 콘텐츠를 무기로 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 2026년 1분기 기준 델리·베이커리 상품군 매출은 지난해 대비 약 40% 이상 빠르게 성장했고, 신규 고객 역시 약 25% 이상 늘어나는 등 강력한 집객 효과를 증명했다.

실제로 앞서 진행한 '프랑스루브르바게트' 팝업은 지난 3월 한 달 만에 약 20만개를 판매했고, 지역 베이커리와 연계한 '두쫀쿠(두바이쫀득 쿠키)' 팝업 역시 연일 대기 줄을 형성하며 화제를 모았다.

이러한 흥행 열기를 이어가고자 오는 4월 10일부터 4월 23일까지 지하 1층 키네틱 스테이지 (팝업존)에서 약 130평 규모의 '스프링 디저트 페어'를 개최한다.

이번 행사의 가장 큰 무기는 '부산 최초, 유통사 최초'로 선보이는 브랜드 라인업이다. 최연소 떡 명장 최대한의 압구정 '경기떡집', 서울에서 가장 오래된 베이커리 '태극당', 우유 반죽의 밀도 높은 프리미엄 식빵의 '밀도' 등이 부산 지역 최초로 상륙해 빵지순례객들을 맞이한다.

또 제빵 부문 1호 국가대표 윤연 셰프의 신규 브랜드 '르팡드윤', 남천동 비주얼 맛집 '머핀스', 부평깡통시장 명물 '밀곳', 인플루언서협업 브랜드 '버터가르송' 등 유통업계 최초로 백화점 팝업을 진행하는 지역 로컬 브랜드들이 본 매장의 맛을 그대로 재현한다.

이 밖에도 강릉 '정남미명과', 대구 '프라우송', 일본식 베이커리 '에키노마에', 과일산도 전문점 '키라키라산카쿠산도', 부산 대표 에스프레소 바 '까사부사노' 등 화제의 브랜드가 총출동해 디저트를 선보인다.

4월 17일부터 4월 30일까지 지하 2층 푸드 팝업존에서는 '롯데호텔 프리미엄 미식 팝업'도 열린다. 롯데호텔 셰프들이 직접 만든 전통 스테디셀러 디저트부터 일식당 모모야마 셰프들의 시그니처 후토마키를 선보인다. 광안리 멕시칸핫플 '타코사운즈클럽'도 참여해 미식의 범위를 한층 넓혔다.

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디저트 페어와 함께 급증하는 외국인 관광객을 정조준한 '헬로 부산 페스티벌(HelloBusan Festival)'도 진행해 차별화된 K-콘텐츠를 제공한다. 행사 기간 중 30만원 이상 구매 고객에게 부산 대표 전통 디저트 '이대명과' 한정판 세트를 선착순 증정한다. 1층 정문에서는 '한복 대여 체험이벤트'와 SNS 인증 시 커피 교환권 증정 그리고 백화점 이용 리뷰 작성 시 김자반 스틱 증정 등 쇼핑과 한국 문화 체험을 결합한 다채로운 프로모션을 마련했다.

양현모 롯데백화점 부산본점 식품팀장은 "서면은 내·외국인 유동 인구가 가장 밀집된 핵심 상권인 만큼 부산본점이 미식 트렌드를 선도해야 상권 전반에 긍정적인 활력을 불어넣을 수 있다"며 "앞으로도 롯데백화점에서만 만날 수 있는 차별화된 식음료와 체험형 콘텐츠를 지속 발굴해 부산을 대표하는 미식 중심 공간으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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