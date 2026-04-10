"가격 제안해주세요"…'왕사남' 열풍에 45만원 포카까지 등장

번개장터 "왕사남 굿즈 중고거래 활발"

오리지널 티켓 등 중고거래 인기

번개장터는 영화 '왕과 사는 남자(왕사남)' 관련 굿즈 검색량과 거래액이 역대 영화 콘텐츠 중 최고치를 경신하고 있다고 10일 밝혔다.

영화의 배경인 청령포와 어린 선왕 '단종'에 대한 관심이 높아지면서 영화 관련 굿즈는 물론 원형이 된 역사적 인물 관련 아이템까지 중고거래되고 있는 것으로 나타났다. 번개장터 데이터 분석 결과, '왕과사는남자 오리지널' 키워드의 검색 증감률은 전주 대비 2800배 상승했다.

가장 활발한 거래가 이뤄지는 품목은 '오리지널 티켓(오티)'과 '캐릭터 어진 포스터'다. 메가박스 등 멀티플렉스 특전으로 배포된 '왕사남 오티' 관련 키워드는 검색량이 전주 대비 5만7000% 상승했다. 영화의 시각적 미학을 담은 어진 포스터 역시 활발히 거래되고 있는 것으로 나타났다.

영화에서 단종 역을 맡은 배우 '박지훈' 키워드는 번개장터 내 수만 개의 검색어 중 전체 증감 순위 1위에 올랐으며, 전체 검색어 순위에서도 12위까지 상승했다. 극 중 배역인 '이홍위 포토카드'는 45만원에 매물로 올라오기도 했다. 영화의 모티프가 된 '어린 임금의 눈물' 등 관련 역사 도서와 각본집이 번개장터 도서 카테고리에서 역주행하며 베스트셀러에 등극했다.

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번개장터 관계자는 "굿즈를 통해 영화의 여운을 간직하려는 유저들이 늘어나면서, 번개장터가 영화 흥행의 생명력을 연장하는 '팬덤의 놀이터'이자 '리커머스 성지'로 자리매김하고 있다"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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