과기정통부, 특별성과 포상금 우수 운영기관…1000만원 수여

행안부, 성과 중심 공직문화 확산 위해

운영 기관에 즉시 보상 '수시포상' 병행

과기정통부, 공정한 지급 기준 마련

과학기술정보통신부가 정부의 특별성과 포상금 우수 운영기관으로 선정됐다.

행정안전부는 올해 처음 도입된 특별성과 포상금 제도 우수 운영기관을 발굴, 포상을 실시한다고 10일 밝혔다.

특별성과 포상금은 공직사회 내 성과 중심 문화를 확산하기 위해 특별한 성과를 낸 공무원에게 기관장이 최대 3000만원까지 포상을 수여할 수 있도록 설계된 제도다.

행안부는 연말에 실시하는 '정기포상'과 우수한 운영 사례가 발굴될 때마다 운영 기관에 즉시 보상하는 '수시포상'을 병행한다.

이번 1차 수시포상 대상 기관은 과기정통부로 포상금 1000만원이 수여된다.

과기정통부는 탁월한 성과를 낸 공무원 개인에게 1000만원의 고액 포상금을 지급해 제도의 핵심 원칙을 충실히 이행했다.

특히 과기정통부는 포상 과정에서 발생할 수 있는 이른바 나눠먹기식의 부작용을 원천 차단하기 위해 공정한 지급 기준을 마련했다. 주공적자와 부공적자를 구분하고 기여도에 따라 포상금을 차등 지급함으로써 보상의 객관성과 공정성을 확보했다.

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김민재 행안부 차관은 "유능한 공직사회를 만드는 힘은 특별한 성과에 대한 차별화된 보상에서 나온다"며 "역량 있는 공무원들이 자부심을 느끼며 업무에 전념할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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