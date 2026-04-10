종량제봉투 구매 시 전용봉투 제공

자원관리사 300명, 다량배출 사업장 홍보

서울 서대문구(구청장 이성헌)가 폐비닐 재활용률을 높이기 위해 전용봉투 보급과 현장 홍보를 동시에 추진한다고 10일 밝혔다.

서대문구가 폐비닐 재활용 활성화를 위해 종량제봉투 1묶음 구매 시 폐비닐 전용봉투 3장을 제공한다. 사진은 폐비닐 전용봉투를 활용하는 모습. 서대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

구는 종량제봉투 1묶음을 구매하는 주민에게 폐비닐 전용봉투 3장을 함께 제공한다. 전용봉투를 별도로 갖춰 분리배출의 편의성을 높이겠다는 취지다. 폐비닐은 종량제봉투 원료로 쓰이는 만큼 올바르게 배출하면 단순한 환경 보호를 넘어 자원순환으로 이어진다.

현장 홍보도 병행한다. 구 소속 '자원관리사' 300여 명이 생활폐기물 다량 배출 사업장을 직접 찾아 관련 전단지를 배부하고, 이물질 제거·내용물 비우기·깨끗한 상태 배출 등 올바른 분리배출 요령을 집중 안내한다.

오염된 폐비닐은 소각·매립 처리되지만 깨끗이 배출된 폐비닐은 고품질 재생원료로 활용될 수 있다. 자원관리사들은 평상시에도 동별 분리배출 현장 지도·점검과 재활용정거장 운영 실태 모니터링을 맡고 있다. 이번 사업은 서울시의 '생활폐기물 다이어트 천만 시민 실천 프로젝트'와 연계해 추진된다.

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이성헌 구청장은 "자원 수급 불안 속에서 재활용과 올바른 분리배출의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "관련 사업을 지속 추진해 깨끗하고 지속가능한 서대문구를 만들어 가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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