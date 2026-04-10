화이트해커 그룹 EQST 소속 이동주 선임 1위 수상

암호 해독, 블록체인 보안 등 고난도 문제 해결하며 높은 점수

SK쉴더스는 서울 코엑스에서 열린 '드림핵 해킹방어대회'에서 화이트해커 그룹 EQST(이큐스트) 소속 이동주 선임이 최종 1위를 차지했다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 국내외 사이버 보안 전문가들이 참여해 최신 기술 트렌드와 실무 노하우를 공유하는 글로벌 보안 콘퍼런스 '닷핵 콘퍼런스 2026'의 공식 프로그램으로 진행됐다.

'드림핵 해킹방어대회'에서 1위를 차지한 SK쉴더스 화이트해커 그룹 EQST(이큐스트) 소속 이동주 선임이 기념 촬영을 하고 있다. SK쉴더스 AD 원본보기 아이콘

대회는 문제를 해결할 때마다 점수를 획득해 순위를 겨루는 방식으로 진행됐다. 참가자들은 ▲웹 보안(Web) ▲시스템 취약점 공격(Pwnable) ▲프로그램 분석(Reversing) ▲암호 해독(Crypto) ▲블록체인 보안(Web3) 등 다양한 보안 분야의 문제를 해결하며 경쟁을 펼쳤다.

이동주 선임은 지난 1월 24일부터 25일까지 진행된 예선에서 약 900명 중 11위를 기록하며 상위 30명에게 주어지는 본선 진출권을 확보했다. 이후 4월 7일 오전 9시부터 8일 0시까지 진행된 본선에서 여러 분야에 걸쳐 고른 실력을 발휘하며 최종 1위에 올랐다.

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특히 다수의 참가자들이 난이도로 인해 해결하지 못한 암호 해독(Crypto) 및 블록체인 보안(Web3) 분야 문제를 성공적으로 해결하며 총 2225점의 높은 점수를 획득했다. 이 선임은 "앞으로도 빠르게 변화하는 보안 트렌드를 지속적으로 학습해 회사의 신뢰와 경쟁력 제고에 기여하는 보안 전문가로 성장하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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