정 "오세훈 현 시장, 굉장히 노련"

6·3 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보로 확정된 정원오 전 서울 성동구청장은 10일 경선 경쟁자였던 박주민, 전현희 의원과 연대하겠다는 입장을 밝혔다.

정원오 더불어민주당 서울시장 당시 예비후보가 지난달 11일 국회 소통관에서 열린 국회출입기자 프레스데이에서 취재진의 질의에 답하고 있다. 2026.3.11 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정 후보는 이날 오전 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'과 전화 인터뷰를 통해 '경력 많은 정치인인 두 의원과 바로 연대하는 건가'를 묻는 사회자의 질문에 "전날 통화를 했고 앞으로 원팀으로 함께 가기로 의견을 모았다"고 말했다.

정 후보는 지난 7~9일 사흘간 진행된 본경선에서 과반을 득표하며 결선투표 없이 최종 후보가 됐다. 이에 대해 정 후보는 "당내 경선이 굉장히 치열하게, 또 의미 있게 진행이 됐다"면서 "원팀으로 전열을 정비해서 오세훈 시장과 일전에서 승리할 수 있도록 일찍 한 번에 후보로 확정해 주셔서 굉장히 감사드린다"고 했다.

정 후보와 맞대결을 할 가능성이 높은 국민의힘 오 시장에 대해서는 "TV 토론을 하는 모습을 보니 굉장히 노련하다는 느낌이 들었다"면서 "박주민 의원께서 도와주시면 같이 (가상 토론회 등을) 해보겠다"고 했다.

이어 "박영선 전 의원, 강금실 전 장관께 조언을 구했다"면서 "잘 보완해서 본선에서 여유있게 승리할 수 있도록 미리 준비를 잘 하겠다"고 덧붙였다.

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본선에 임하는 각오로는 "민주당의 유능함을 서울에서 꼭 증명하고 시민의 삶을 바꾸는 서울, 성과로 답하는 서울을 만들겠다"고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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