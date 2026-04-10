필립 라포르튠 주한 캐나다 대사 에버랜드 방문

캐나다 엘로와즈·에버랜드 서커스 공동 제작

필립 라포르튠 주한 캐나다 대사와 다미앙 페레이라 주한 퀘벡 정부 대표 등이 에버랜드를 방문했다고 삼성물산 리조트 부문이 10일 밝혔다.

전날 진행된 방문은 국내 대표 테마파크인 에버랜드와 캐나다 퀘벡의 유명 서커스 제작사 엘로와즈가 공동 제작한 신규 서커스 공연 '윙즈 오브 메모리' 오픈을 기념해 이뤄졌다.

필립 라포르튠 주한 캐나다 대사(왼쪽에서 세번째)와 다미앙 페레이라 주한 퀘벡정부 대표(왼쪽에서 두번째)가 9일 에버랜드를 방문해 서커스 연기자들을 만나고 있다. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

에버랜드가 올봄 새롭게 선보이고 있는 '윙즈 오브 메모리' 공연에서는 콘토션, 에어리얼 폴, 러시안 스윙 등 7종의 고난도 서커스뿐만 아니라 곡예, 아크로바틱, 댄스, 영상, 음악, 특수효과 등이 조화를 이루는 세계적 수준의 아트 서커스 공연이 약 40분간 이어진다.

이번 공연을 함께 준비한 엘로와즈는 글로벌 서커스의 본고장인 캐나다 퀘벡에서 30년 이상 활동하며 전 세계 50개국 700여개 도시에서 7000회 이상의 공연을 펼쳐온 세계적인 서커스 전문 기업으로, 태양의 서커스, 세븐 핑거스 등과 함께 캐나다 3대 서커스 제작사로 불린다.

이번 양사 간의 글로벌 협업은 에버랜드와 오랜 인연을 맺어온 주한 퀘벡 정부 대표부가 가교 구실을 하며 성사됐다.

이날 주한 퀘벡 정부 대표부 초청으로 에버랜드를 찾은 필립 라포르튠 대사 일행은 서커스 공연을 관람하고, 공연 후 연기자들을 만나 격려한 것으로 알려졌다.

필립 라포르튠 주한 캐나다 대사는 "캐나다를 대표하는 서커스 예술이 한국의 대표 테마파크에서 완성도 높은 공연으로 구현된 점이 인상적"이라며 "이번 협업이 양국 간 문화 교류 확대의 의미 있는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

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다미앙 페레이라 주한 퀘벡 정부 대표는 "올해는 퀘벡 주 정부가 한국에 진출한 지 35주년이 되는 해로서 의미가 깊다"며 "특히 올해 엘로와즈와 에버랜드가 한국 내 첫 서커스 공동제작을 통해 언어와 문화, 국경을 초월한 감동을 선사하게 되어 영광"이라고 전했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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