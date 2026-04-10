코스노리 이지 브로우 체인저, 일본 큐텐 코스메틱 카테고리 1위 기록

주식회사 그레이스클럽이 전개하는 뷰티 브랜드 코스노리(COSNORI)가 일본 이커머스 플랫폼 큐텐(Qoo10) 재팬 코스메틱 카테고리에서 1위를 기록했다.

코스노리는 최근 진행된 큐텐 프로모션 기간 동안 아이브로우 부문 1위를 차지했으며 전체 랭킹 상위권에 이름을 올렸다.

이번 성과를 보인 제품은 이지 브로우 체인저(Easy Brow Changer)다. 해당 제품은 눈썹 컬러를 조정하는 셀프 염색제로, 브라운 톤을 구현하는 브로우 톤 체인저, 애쉬 브라운 계열의 클라우드 토프, 로지 브라운 컬러의 더스티 로지 브라운 등 총 3종으로 구성돼 있다.

제품에는 특허 성분인 펩타이드가 함유돼 눈썹 손상에 대한 부담을 낮춘 것이 특징이다. 또한 5회분 개별 포장 형태로 별도의 계량 과정 없이 사용할 수 있도록 설계됐으며, 피부 저자극 테스트를 완료했다.

업계에서는 최근 일본 시장에서 밝은 눈썹 표현이 트렌드로 자리 잡으면서 셀프 아이브로우 염색 제품에 대한 수요가 확대된 점이 영향을 미친 것으로 보고 있다.

코스노리 관계자는 "현지 소비자들의 니즈를 반영한 제품 기획과 마케팅 전략을 고도화해 일본을 비롯한 글로벌 시장에서 브랜드 입지를 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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한편 코스노리는 큐텐 2025 메가 뷰티 어워즈에서 롱 액티브 아이래쉬 세럼이 속눈썹 부문 1위를 기록하는 등 일본 시장 내 활동을 이어가고 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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