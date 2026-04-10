국내 최초 가상자산 거래소 코빗이 전자금융업자 갤럭시아머니트리와 스테이블코인 기반 결제 사업에 나선다고 10일 밝혔다.

오세진 코빗 대표(왼쪽)와 신동훈 갤럭시아머니트리 대표가 9일 오전 서울 갤럭시아머니트리 본사에서 열린 업무 협약식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 코빗 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 가상자산을 일상생활에서 결제할 수 있도록 하기 위해 추진된다. 양사는 코빗의 가상자산 거래 인프라와 갤러시아머니트리의 '머니트리(Moneytree)' 앱을 연계하기로 했다.

양사는 이번 사업을 통해 스테이블코인 기반 충전-결제-정산 구조를 구축할 계획이다. 이용자가 코빗에 보유한 가상자산으로 머니트리 캐시를 충전해 가맹점에서 결제할 수 있는 환경을 마련한다. 단계적인 개념검증(PoC)으로 서비스 안정성과 운영 체계를 검증한 뒤 점진적인 상용화에 나설 전망이다.

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코빗 관계자는 "안정적인 거래 인프라를 기반으로 사용자 경험을 고도화하고, 가상자산의 활용 범위를 넓힐 것"이라고 말했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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