이은솔 다원화학 대표. AD 원본보기 아이콘

이차전지 리사이클링 스타트업 다원화학은 이은솔 대표가 지난 8일 서울 국회박물관에서 열린 '2026 글로벌 혁신리더 대상' 시상식에서 비철금속 부문 대상을 수상했다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 이헌승 국회의원실과 시사정책뉴스가 공동 주최했으며 'AI 시대 중소기업 활로는 무엇인가'를 주제로 한 포럼과 함께 진행됐다. (사)서울시민회와 글로벌 혁신대상 선정위원회가 주관한 이 시상식은 정치·경제·사회 각 분야에서 국가 발전에 기여한 인물을 선정해 수여하는 자리다.

다원화학은 폐배터리와 이차전지 공정 부산물에서 배터리급 고순도 리튬화합물(탄산리튬, 수산화리튬, 황산리튬)을 효율적으로 추출해 다시 산업에 공급하는 기술력과 성장 가능성을 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

이은솔 대표는 "전기차 보급 확대와 함께 AI 확산으로 ESS와 로봇 산업이 성장하면서 이차전지 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "핵심 원료의 해외 의존도가 높은 만큼 안정적인 공급망 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다"고 설명했다.

회사 관계자는 "자체 개발한 건식 리튬 선추출 기술이 기존 공정 대비 에너지 효율성과 경제성을 크게 개선한 점이 높이 평가됐다"며 "양산 체계 구축을 통해 시장 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

다원화학은 2020년 기술 이전을 기반으로 설립된 이후 연구개발을 지속해왔으며, 건식 리튬 선추출 기술 '다원 아쿠아-리사이클(Dawon Aqua-Licycle) 2세대'를 독자 개발하고 2025년 특허 등록을 마쳤다. 특히 리튬화합물 용해도를 높이는 기술을 통해 에너지 사용량을 크게 줄이고, 제조 원가와 설비 투자 부담을 낮추는 성과를 거뒀다.

이 같은 기술 발전은 학계와의 협력을 통해 이뤄졌다. 다원화학은 포항공과대학 이민아 교수 연구팀과 2024년 말 산학연계형 프로젝트 기반 학습(PBL)을 시작으로 세 차례 공동 연구를 진행했으며, 현재도 산학연 R&D를 이어가고 있다.

인프라 구축에도 속도를 내고 있다. 다원화학은 2024년 말 경주 강동일반산업단지에 파일럿 공장을 마련해 2세대 기술 고도화와 공정 최적화, 시험 생산을 진행 중이다. 향후에는 연간 5000톤 규모의 양산 공장을 세워 리튬화합물의 안정적인 공급망을 구축할 계획이다.

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이은솔 대표는 "폐배터리 발생이 본격화되기 전에 시장에 선제적으로 진입하는 것이 중요하다"며 "공정 안정화와 기술 축적을 통해 빠르게 경쟁력을 확보하겠다"고 밝혔다. 이어 "이차전지 산업의 지속 성장을 위해서는 재활용 산업과의 동반 발전이 필수적"이라며 "기술 기반 기업들이 생태계의 한 축으로 자리 잡을 수 있도록 정책적 지원이 필요하다"고 강조했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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