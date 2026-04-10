장례 절차 늘었지만 제도는 여전히 부족

불법 매립 41%, 보호자 "불법인지 몰랐다"

화장 비용 수십만 원대…보호자 부담 커

말소 신고 미이행 절반 넘어

국내 반려동물 양육 인구가 1000만명을 넘어선 가운데, 반려동물의 죽음을 어떻게 받아들이고 처리해야 하는지에 대한 관심이 높아지고 있다. 그러나 여전히 상당수 보호자가 법적 절차를 제대로 알지 못한 채 임의 매립을 선택하고 있다.

10일 연합뉴스는 반려동물 양육 인구 천만 시대를 맞아 반려동물의 합법적 장례 절차에 대해 소개했다.

국내 반려동물 양육 인구가 1000만명을 넘어선 가운데, 반려동물의 죽음을 어떻게 받아들이고 처리해야 하는지에 대한 관심이 높아지고 있다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위해 AI로 만들어진 이미지임. 챗GPT AD 원본보기 아이콘

먼저 한국소비자원 조사에 따르면, 반려동물 사후 처리 경험자 중 41.3%가 주거지나 야산 등에 매장하거나 투기했다고 답했다. 이 가운데 75.5%는 해당 행위가 불법이라는 사실조차 몰랐다고 응답했다. 현행법에서는 동물 사체는 '폐기물'로 분류한다. 따라서 종량제 봉투에 담아 배출하거나, 동물병원 또는 허가받은 장묘시설을 통해 처리해야 한다. 사유지라 하더라도 임의 매립은 금지되며, 위반 시 최대 100만원 이하의 과태료를 부과할 수 있다.

장례시설 이용 증가에도 비용 부담은 여전히 숙제

반려동물을 가족처럼 여기는 인식이 자리 잡으면서 장묘시설 이용 비율도 증가하는 추세다. 조사에 따르면. 약 30%가 반려동물 장묘시설을 이용했으며, 동물병원 위탁 처리까지 포함하면 절반 이상이 비교적 '합법적' 절차를 따르고 있다. 하지만 장례 비용은 보호자들에게 적지 않은 부담이다. 일반적으로 반려동물 화장 비용은 체중에 따라 수십만 원에서, 많게는 100만 원 이상까지 발생한다. 여기에 장례식, 유골함, 봉안 서비스 등을 추가하면 비용은 더 올라간다.

반려동물 장례 문화가 빠르게 확산하고 있지만, 제도와 인식은 여전히 뒤처져 있다. 비용 부담, 시설 부족, 정보 부족이 맞물리면서 불법 매립이나 비공식 처리로 이어지고 있다. 한국소비자원 블로그 갈무리 원본보기 아이콘

비용 부담이 큰 상황에서 장묘시설 접근성까지 제한적이라는 점도 문제다. 현재 전국 등록 장묘업체는 80여 곳 수준에 불과해 수요 대비 공급이 부족한 상황이다. 일부 지역에서는 시설이 없어 타지역까지 이동해야 하는 불편도 발생하고 있다.

장묘시설 이용 증가에도 비용 부담·시설 부족 여전

다만, 반려동물 장례 문화가 빠르게 확산하고 있지만, 제도와 인식은 여전히 뒤처져 있다. 비용 부담, 시설 부족, 정보 부족이 맞물리면서 불법 매립이나 비공식 처리로 이어지고 있다. 특히, 장묘 수요 증가와 함께 불법 업체로 인한 피해 사례도 꾸준히 발생하고 있다. 온라인에서는 과도한 추가 요금 요구, 유골 훼손, 부적절한 처리 등의 피해 경험담이 올라오고 있다. 이에 반드시 허가받은 동물 장묘업체를 확인 후 이용해야 한다. 정식 등록 업체는 시설·인력 기준을 충족해야 하며, 관련 시스템을 통해 등록 여부를 확인할 수 있다. 허가받지 않은 업체는 형사처벌 대상이 될 수 있다.

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반려동물 장례 이후에도 보호자가 챙겨야 할 절차가 있다. 등록된 반려견의 경우 사망일로부터 30일 이내에 반드시 등록 말소 신고를 해야 한다. 이를 이행하지 않을 경우 최대 50만원 이하의 과태료가 부과된다. 원본보기 아이콘

아울러 반려동물 장례 이후에도 보호자가 챙겨야 할 절차가 있다. 등록된 반려견의 경우 사망일로부터 30일 이내에 반드시 등록 말소 신고를 해야 한다. 이를 이행하지 않을 경우 최대 50만원 이하의 과태료가 부과된다. 그러나 현실에서는 이 같은 규정이 제대로 알려지지 않아 절반 이상이 신고를 하지 않는 것으로 나타났다. 조사 결과 59.1%가 말소 신고를 하지 않았고, 이중 절반 이상이 신고 의무 자체를 몰랐다고 답했다. 반려동물을 가족으로 여기는 시대인 만큼, 마지막 순간까지 존엄하게 보내기 위한 사회적 기반 마련이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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