11일 오후 1시 55분 GS홈쇼핑 라이브방송

론칭 기념 사은품 및 특별 혜택 제공

중국 가전업체 드리미가 신제품 물걸레 청소기 'T16 폼워시'를 국내 정식 출시했다고 10일 밝혔다.

T16 폼워시는 드리미에서 국내 최초로 선보이는 거품 세척 물걸레 청소기다. 드리미만의 노하우를 반영한 기술 업그레이드형 모델로 슬림한 설계와 단일 롤러 구조로 청소 효율을 높였으며 최적화된 무게 밸런스로 장시간 사용에도 편한 사용감을 제공한다.

드리미 T16 폼워시. 드리미 AD 원본보기 아이콘

특히 RGB 스마트 오염 감지 시스템을 통해 흡입된 오염도를 스스로 단계별로 인식해 세정액 비율, 흡입력, 물 사용량을 자동으로 조절한다. 세제 1㎖로 3억개의 마이크로 거품을 생성하는 타깃형 거품 세척 기술을 활용해 기름때와 반려동물로 인한 오염까지 효과적으로 제거한다.

또 9.85㎝ 초슬림 바디를 적용해 드리미의 물걸레 청소기 제품 라인업 중 가장 슬림한 디자인을 구현했다. 여기에 180° 눕힘 구조와 양측 밀착 설계를 더 해 집안 구석과 사각지대까지 청소 범위를 한층 넓혔다. 최대 2만5000㎩의 강력한 흡입력은 마른 먼지부터 젖은 이물질과 머리카락까지 엉킴을 최소화해 흡입하며, 듀얼 스크래퍼를 적용해 물기 제거력도 높였다.

사용 편의성 역시 강화됐다. 90℃ 고온 세척과 최대 95℃ 열풍으로 5분 만에 급속 건조로 롤러 잔수분을 줄여 청소 전후로 발생할 수 있는 불쾌한 냄새 부담을 완화했다. 에코모드 기준 최대 55분 연속 사용이 가능해 약 136평의 대형 주거 공간도 한 번의 충전으로 이용할 수 있다.

드리미는 11일 오후 1시 55분, GS홈쇼핑을 통해 신제품 출시 기념 라이브 방송을 진행한다. 이번 방송에서는 첫 홈쇼핑 방송 한정 최저가 혜택과 함께, 롤러브러시와 세정액 등 T16 폼워시의 활용도를 높여줄 다양한 사은품, 무이자 할부 혜택까지 마련해 고객만족도를 높일 예정이다.

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드리미 관계자는 "이번 T16 폼워시는 드리미의 세정 기술력을 집약한 제품으로, 기존 물걸레 청소기의 한계를 넘어 보다 정교하고 효율적인 청소 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 사용자 환경을 고려한 기술 고도화를 통해 프리미엄 청소 가전 시장에서의 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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