전체 운항거리 중 미주 노선 비중 72.3%

24일 워싱턴 신규 취항… 네트워크 지속 확대

에어프레미아는 지난 8일 기준 국제선 누적 탑승객이 300만명을 넘어섰다고 10일 밝혔다. 2022년 7월 첫 국제선 취항 이후 약 3년 9개월 만의 성과다.

에어프레미아 항공기. 에어프레미아 AD 원본보기 아이콘

에어프레미아는 그동안 총 1만1458회의 국제선을 운항했으며 누적 비행거리는 약 6274만km에 달한다. 이는 지구를 약 1560바퀴 돈 것과 같은 거리다. 특히 전체 운항거리 중 약 72.3%인 4540만km가 미주 노선에서 발생해 장거리 노선 중심의 운항 전략이 실적에 반영되고 있음을 입증했다.

1회 평균 비행거리는 약 5475km로 집계됐다. 현재 에어프레미아는 로스앤젤레스(LA), 뉴욕, 샌프란시스코, 호놀룰루 등 미주 4개 노선을 포함해 나리타, 방콕, 다낭, 홍콩 등 총 8개 국제선을 운항 중이다. 오는 24일에는 워싱턴 D.C. 노선에 신규 취항해 총 9개의 국제선 네트워크를 구축할 예정이다. 모든 노선에는 보잉 787-9 드림라이너 기종을 투입하고 있다.

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에어프레미아 관계자는 "국제선 누적 탑승객 300만명 돌파는 장거리 중심 전략이 시장에서 성과로 이어진 결과"라며 "연내 400만명 돌파도 가능할 것으로 기대하며 수익성과 운영 안정성을 기반으로 내실 있는 성장을 이어갈 계획"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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