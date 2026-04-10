10일 금통위 통화정책방향 결정 회의

이란전쟁 후 고유가와 고환율, 물가 우려 작용

시장선 연내 한 차례 금리 인상 전망 짙어져



이창용 한국은행 총재가 임기 만료 전 마지막으로 주재하는 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리가 연 2.50%로 유지됐다. 이로써 지난해 7, 8, 10, 11월, 올해 1, 2월에 이어 7회 연속 금리 동결이 이뤄졌다. 이번 결정엔 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 이후 치솟은 국제유가와 1500원을 넘나드는 원·달러 환율, 인플레이션(물가 상승) 우려 등이 작용했다.

이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단 AD 원본보기 아이콘

10일 한은 금통위는 서울 중구 한은 본관에서 열린 통화정책방향 결정 회의에서 기준금리를 현 수준(2.50%)에서 유지하기로 했다. 이번 동결 결정은 시장 전망에 부합하는 결과다. 앞서 진행된 아시아경제 전문가 설문조사에서도 응답자 13명 전원이 이달 금리 동결을 점친 바 있다.

이달 동결은 사실상 예고됐다. 이란 전쟁으로 유가가 치솟은 가운데 위험자산 회피 심리가 강화, 금융안정 상황을 위협하는 시장 출렁임이 이어지고 있어서다. 1500원을 뚫은 원·달러 환율은 지난달 31일 주간 종가 기준 1530.1원까지 급등하는 등 높은 레벨을 이어갔다. 지난 8일엔 미국과 이란이 2주간 휴전 후 협상에 나선다는 소식에 33.6원 급락해 1470.6원까지 내렸으나, 전날 하루 만에 다시 1482.5원까지 올랐다가 이날 재차 1470원 중반 선에서 움직이는 등 높은 변동성을 나타내고 있다. 호르무즈 해협 재개방을 비롯한 향후 협상 과정이 순탄하지 않을 것이란 전망이 여전히 시장을 흔들고 있다는 분석이다.

물가 경계감이 커졌다는 점 역시 금리 동결에 힘을 실었다. 3월 소비자물가 상승률(2.2%)은 예상치를 크게 벗어나지 않았으나, 이후 공급 충격의 강도를 가늠하는 과정에서 통화정책 신중론이 펼쳐졌단 평가다. 전문가들은 중동 전쟁 발 고유가 여파로 올해 물가 상승률이 한은의 앞선 전망치(2.2%)를 웃돌 것으로 내다봤다. 강민주 ING은행 수석이코노미스트는 "4월부터 영향이 가시화할 것"이라며 "이에 소비자물가 전망치를 기존 2.2%에서 2.4%로 높여 잡았다"고 말했다. 김성수 한화투자증권 연구원 역시 "전쟁이 종료되더라도 공급망 등 인프라가 정상 가동되기까지는 시간이 필요할 것"이라며 물가 전망치를 2.1%에서 2.4%로 상향 조정했다.

주택시장과 가계부채 측면에서도 마음을 놓을 수 없는 상황이다. 최근 집값 상승 폭은 주춤한 모습이나 여전히 오름세인 데다, 상승세 둔화 기간 역시 길지 않아 상황을 좀 더 지켜봐야 하기 때문이다. 한국부동산원이 발표한 4월 첫째 주(4월6일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.10% 상승했다. 서울 아파트값 상승세는 2월 첫째 주 이후 7주 연속 둔화해 0.05%까지 낮아졌다가 지난 2주간 확대돼 0.12%까지 오른 뒤 3주 만에 다시 축소됐다. 부동산원은 "관망 분위기로 거래가 주춤하는 지역과 역세권·대단지, 재건축 추진 단지 중심으로 상승 흐름을 보이는 지역이 혼재하며 서울 지역 전체적으로 상승했다"고 말했다.

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연내 한 차례 금리 인상이 이뤄질 것이란 관측은 눈에 띄게 늘었다. 인상 전망의 배경엔 인플레이션 우려가 있었다. 성장 하방에 대한 우려보다는 확실시되는 물가 상승 폭 확대가 국내 거시 경제에 보다 큰 영향을 줄 것이라는 전망이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



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