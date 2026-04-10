'브레이크 테크 서밋' 개최

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 490,000 전일대비 500 등락률 +0.10% 거래량 237,041 전일가 489,500 2026.04.10 09:28 기준 관련기사 단순 전쟁 테마 아니다? 구조적 성장 산업으로 평가받는 방산업종 중동 불확실성에 코스피·코스닥 하락 마감 로블록스 "채팅 연령 확인·사진 공유 금지…사용자 안전 최우선" 전 종목 시세 보기 · 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 150,300 전일대비 200 등락률 -0.13% 거래량 412,835 전일가 150,500 2026.04.10 09:28 기준 관련기사 [기아 인베스터데이]2030년 413만대 판매…점유율 4.5% 겨냥 [기아 인베스터데이] 2030년 매출액 170조원, 영업이익률 10% 목표 코스피, 외국인 매수에 상승 마감…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 가 10일 인천 송도컨벤시아에서 '브레이크 테크 서밋'을 열고 협력사들과 미래 브레이크 기술 발전 방향에 대해 논의했다.

각 업체들이 개발하고 있는 첨단 브레이크 기술을 공유하고, 동시에 현장의 기술 과제와 향후 발전 방향에 대해 자유롭게 의견을 나누는 협력 중심의 기술 교류 행사다.

현대차·기아와 현대모비스를 비롯 HL만도, 아우모비오, KB오토시스, 새론, 상신, 서한이노빌리티, 명화공업, 남양넥스모, 삼성정밀 등 브레이크 관련 50여개 파트너사 임직원 550여명이 참석했다.

논문 발표 세션에서는 미래 브레이크 기술 경쟁력을 담은 총 50편의 우수 논문이 발표됐다. 브레이크 하드웨어 기술뿐만 아니라 인공지능(AI)을 활용한 제어 기술, 성능 고도화, 시스템 통합 등 최신 기술 트렌드를 반영한 연구 성과들이 소개됐다.

특히 소프트웨어중심차(SDV) 구현을 위한 필수 요소인 전자식 브레이크 시스템(EMB) 기술에 대한 논문도 다수 소개, 차세대 제동 시스템을 향한 업계의 높은 관심을 확인할 수 있었다.

현대차·기아는 이날 공유된 기술과 연구 성과를 바탕으로 협력사들과의 기술 교류를 더욱 확대하고, 국내 브레이크 기술 경쟁력과 연구 개발 역량을 지속 강화해 나간다는 방침이다.

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현대차·기아 관계자는 "브레이크 테크 서밋은 단순한 기술 발표를 넘어 협력사와의 소통을 통해 함께 성장하는 기술 생태계를 만들어가는 자리"라며 "기술 교류의 장을 지속 마련해 협력사들과 신뢰를 다지는 한편, 더욱 안전하고 혁신적인 브레이크 시스템 개발을 가속화해 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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