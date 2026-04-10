[오늘의신상]남산 벚꽃 조망 럭셔리 수영장 와인 한 잔

서울신라호텔 어번 아일랜드

'어번 스프링 와인마켓' 4월·5월 개최

야외 수영장서 즐기는 봄 와인 콘텐츠

40여 종 와인·이벤트 구성

남산 전망 속 체험형 프로그램 강화

서울신라호텔 야외 수영장 어번 아일랜드에서 봄 시즌을 맞아 와인 프로그램을 새롭게 선보인다.

신라호텔은 '어번 스프링 와인 마켓'을 오는 24일부터 26일, 5월 15일부터 17일까지 총 두 차례에 걸쳐 운영할 계획이다. 지난 3월 개장한 '어번 아일랜드'는 온수풀과 히팅존을 갖춘 야외 시설로, 초봄부터 늦가을까지 이용 가능하다.

이번 와인 마켓은 봄꽃이 어우러진 남산 전망과 함께 야외에서 와인을 즐길 수 있도록 기획됐다. 모든 투숙객이 참여할 수 있으며, 현장에는 와인 시음 및 구매가 가능한 부스를 비롯해 포토존과 이벤트존 등이 마련된다.

와인 부스에서는 스파클링과 화이트 와인 등 약 40여 종을 선보이며, 구매한 와인은 어번 아일랜드 선베드나 5층 루프탑 공간에서 즐길 수 있다. 전복 한우 차돌박이 짬뽕 등 현장 식음 메뉴와 함께 이용 가능한 점도 특징이다.

10만원 이상 구매 시 콜키지 비용이 면제되며, 어번 아일랜드 이용 고객은 선베드에서, 미이용 고객은 5층 루프탑에서 남산 경관을 감상하며 와인을 즐길 수 있다.

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이와 함께 SNS 팔로우 이벤트를 통한 경품 추첨, 와인 병 캘리그래피 서비스, 스크래치 쿠폰 등 다양한 참여형 이벤트도 함께 진행될 예정이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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