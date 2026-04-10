농협금융, '기금형 퇴직연금' 시장 선점 박차…'계열사 역량 결집'

은행·증권·자산운용 삼각 편대 구축

이찬우 회장 "통합 시너지로 새 표준 제시"

NH농협금융지주가 기금형 퇴직연금 제도 도입에 대비해 은행·증권·자산운용을 아우르는 '삼각 편대' 인프라를 구축해 시장 선점에 나선다고 10일 밝혔다.

농협금융의 핵심 계열사인 농협은행의 원리금비보장상품 운용 수익률이 확정급여형(DB) 19.33%, 확정기여형(DC) 21.55%, 개인형퇴직연금(IRP) 22.04%로 모든 퇴직연금제도에서 지난해 4분기 기준 5대 은행 가운데 1위를 기록한 바 있다.

농협금융 관계자는 "기금형 퇴직연금 도입 시 자금수탁 및 회계 인프라를 통해 '가장 안전하고 신뢰할 수 있는 금고'로서의 역할을 수행할 것으로 기대한다"고 말했다.

NH투자증권도 그간 대형 공공기금을 운용하며 업계 최고 수준의 외부위탁운용관리(OCIO) 트랙레코드를 쌓았고, 2025년 고용노동부 퇴직연금 사업자 평가에서 종합 우수사업자와 증권업 1위에 선정된 바 있다.

NH아문디자산운용은 연금 특화형 펀드인 '하나로 TDF 시리즈'의 장기 운용성과로 인해 최근 순자산 총액이 1조원을 돌파했다.

특히 NH농협금융은 지주 차원에서 출시한 시니어 특화브랜드 'NH올원더풀'을 통해 퇴직연금 수령기 고객들에게 세무상담부터 노후 맞춤형 자산설계까지 아우르는 '시니어 토탈 라이프케어 플랫폼'을 제공하고 있다.

AD

또한 농정대전환 국정과제 중 하나인 '농업인 퇴직연금 제도' 도입 시 소득이 불규칙하고 자산이 농지에 편중된 농업인을 위해 자회사 역량을 동원해 맞춤형 연금 모델을 설계하기 위해 대비하고 있다고 농협금융은 전했다.

이찬우 농협금융지주 회장은 "은행의 검증된 수익률과 시니어 밀착관리 역량, 증권의 압도적인 OCIO 전문성, 자산운용의 글로벌 네트워크를 활용한 상품 기획력을 하나로 결합한 농협금융의 통합 시너지로 퇴직연금 시장의 새로운 표준을 제시할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>