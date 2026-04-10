원자재 값 폭등, ‘납품대금 연동제’로 맞선다

제2기 납품대금 연동지원본부 출범

중소벤처기업부는 10일 대·중소기업·농어업협력재단에서 '제2기 납품대금 연동 확산 지원본부' 출범식을 개최했다고 밝혔다. 이번 출범식은 최근 중동 전쟁 장기화로 원자재 가격의 불확실성이 높아진 상황에서 납품대금 연동제를 중소기업의 안전망으로 안착시키기 위해 마련됐다.

이번 제2기 연동지원본부는 중소기업 위주 협단체로 이뤄진 제1기 연동지원본부와 달리 물가조사 전문기관, 연구기관 등을 새롭게 포함해 총 6개 기관으로 확대·개편됐다. 제2기 연동지원본부에 포함된 6개 기관은 향후 2년간 각 기관이 보유한 전문 네트워크와 인프라를 활용해 연동제의 현장 확산을 주도하게 된다.

신규로 추가된 국가뿌리산업진흥센터는 에너지 다소비 업종인 뿌리산업의 진흥과 첨단화를 전담하는 기관으로, 특히 최근 원자재 값 폭등으로 애로를 겪고 있는 플라스틱 사출 분야 기업들까지 범위를 넓혀 챙길 예정이다. 또한 센터는 에너지 경비 도입에 대비해 뿌리기업을 대상으로 제도를 홍보·교육하고, 에너지 경비 연동을 시범적으로 실시할 기업을 발굴할 계획이다.

또 한국물가협회는 50년이 넘는 가격 조사 전문기관으로서 주요 원재료 1000개의 가격 기준지표를 연동제 홈페이지에 제공하며, 에너지 경비 도입에 맞춰 기업이 활용 가능한 에너지경비 가이드북을 제작한다.

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이날 출범식에서 이병권 중기부 제2차관은 최근 중동 전쟁으로 인한 공급망 위기를 언급하며 "원자재 가격의 예측 불가능성이 커지는 상황에서 납품대금 연동제는 중소기업의 생존을 지키는 가장 실효적인 수단"이라고 강조했다. 이어 제2기 연동지원본부 관계자들에게 "중동발 원자재 가격 급등이 중소기업의 경영 악화로 직결되지 않도록, 현장의 목소리를 생생하게 전달하는 역할을 해야 한다"고 강조하며 "에너지 경비까지 확대된 연동제가 현장에서 차질 없이 작동할 수 있도록 에너지 경비 도입 준비에 만전을 기할 것"을 당부했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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