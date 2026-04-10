코트라, 9400억원 규모 정부 간 계약

2028년부터 핀란드군에 인도 예정

한화에어로스페이스가 핀란드에 K9 자주포 112문을 추가로 수출한다. 2017년에 이어 두 번째 공급에 성공하며 북유럽에서 K방산의 성능과 신뢰성을 입증했다는 평가가 나온다.

손재일 한화에어로스페이스 대표이사(오른쪽)가 올리 루투 핀란드 국방부 자원정책국장에게 기념품을 전달하고 있다. 한화에어로스페이스 AD 원본보기 아이콘

한화에어로스페이스는 9일(현지시간) 핀란드 헬싱키 신분제 의사당에서 핀란드 국방부와 약 5억4600만 유로(약 9400억원) 규모의 K9 자주포 수출 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 계약은 핀란드 국방부가 코트라와 정부 간 수출 계약을 체결하고, 코트라가 한화와 수출이행보증계약을 하는 방식이다.

계약식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 안장혁 MRO 사업부장, 올리 루투 핀란드 국방부 자원정책국장, 김정하 주핀란드 한국대사 등이 참석했다.

이번 계약에 따라 한화에어로스페이스는 K9 자주포 112문 및 예비부품 등을 오는 2028년부터 핀란드군에 인도할 예정이다. 핀란드는 지난 2017년 3월 한화에어로스페이스(당시 한화테크윈)와 K9 자주포 48문을 공급받는 계약을 체결한 이후 지속적으로 도입을 확대해왔다.

핀란드군은 이미 K9을 주력 포병 무기체계로 운용하고 있어 신규 도입되는 자주포를 기존 정비 인프라와 훈련 체계에 즉각 편입할 수 있다. 별도의 전환 기간 없이 신속한 전력화가 가능하고 운용 안정성을 극대화할 수 있다는 점이 이번 추가 도입의 주요 배경 중 하나로 작용했다.

이번 계약은 K9 특유의 높은 재도입률을 보여주는 대표적인 사례다. 북유럽의 극한 환경에서 K9의 운용성능과 신뢰성도 다시 한번 입증됐다.

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손재일 한화에어로스페이스 대표는 "이번 수출은 한화에어로스페이스가 유럽 방산 시장에서 신뢰받는 파트너임을 다시 한번 입증한 것"이라며 "앞으로도 북유럽을 포함해 NATO 동맹국들과의 파트너십을 더욱 강화해나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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