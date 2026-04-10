학부모·지도자 900여명 참여



현장 중심 청렴문화 확산

부산시교육청이 학교운동부의 공정성과 투명성 강화를 위한 현장 중심 청렴교육을 확대했다.

부산교육청은 감사관실 주관으로 지난달 17일부터 이달 10일까지 지역 학교 운동부 학부모와 감독, 지도자를 대상으로 '찾아가는 학교운동부 청렴 집중교육'을 실시했다.

이번 교육은 운동부 운영 과정에서 발생할 수 있는 부패 위험을 사전에 차단하고, 공정한 학생 스포츠 문화를 조성하기 위해 마련됐다. 총 10개 학교와 기관에서 약 900명이 참여했다.

교육은 현장을 직접 찾아가는 맞춤형 방식으로 진행, ▲청탁금지법 주요 내용 ▲불법찬조금 위반 사례 ▲운동부 회계 처리 절차 ▲청렴 핫라인 운영 안내 ▲질의응답 등 실무 중심 프로그램으로 구성됐다.

국민권익위원회 등록 청렴 전문강사가 실제 사례 중심으로 강의를 진행해 높은 호응을 얻었으며, 만족도 조사에서 '매우만족' 98.1%를 기록했다.

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김석준 교육감은 "학교운동부의 청렴성이 교육 신뢰로 이어진다"며 "현장에서 체감할 수 있는 청렴정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

부산시교육청은 지난해 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가에서 2등급을 달성했으며, 올해는 1등급 달성을 목표로 반부패 정책을 더욱 강화하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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