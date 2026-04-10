美 배우 조지 클루니, 트럼프와 충돌

도널드 트럼프 대통령의 이란 '문명 파괴' 발언을 비판한 할리우드 배우 조지 클루니가 백악관과 갈등을 빚고 있다. 미국 민주당 지지자인 클루니는 과거 트럼프 대통령과 갈등을 빚어온 바 있다.

9일(현지시간) 가디언 등 외신 보도에 따르면, 클루니는 전날 이탈리아에서 고등학생 3000명을 대상으로 연설했다. 이 자리에서 그는 "트럼프가 괜찮다고 하는 사람도 있겠지만, 누군가가 문명을 말살하겠다고 말하면 그건 전쟁 범죄"라며 "보수적인 관점을 지지할 순 있지만 지켜야 할 품위의 선이 있고 우리는 그 선을 넘어선 안 된다"고 주장했다.

미국 배우 조지 클루니(좌)와 도널드 트럼프 대통령. AP 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 '트루스소셜'에서 이란을 겨냥해 "문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것"이라고 밝힌 바 있다. 해당 발언은 야당인 민주당은 물론, MAGA(트럼프 지지층) 내에서도 논란의 대상이 됐다.

백악관은 클루니를 조롱하는 입장을 냈다. 스티븐 청 백악관 공보국장은 영국 매체 '인디펜던트'에 "전쟁 범죄를 저지르는 유일한 사람은 형편없는 영화와 끔찍한 연기 실력을 가진 조지 클루니"라고 비난했다.

클루니도 즉각 응수했다. 그는 지난 8일 미국 연예 매체 '데드라인' 등과의 인터뷰에서 "가족들은 사랑하는 이를 잃었고, 아이들은 불에 타 죽었다"며 "한 국가를 물리적으로 파괴하려는 의도가 있을 때 전쟁 범죄가 설립된다고, 유엔 집단학살의 방지와 처벌에 관한 협약 및 국제형사재판소의 로마 규정이 정의한다"고 반박했다.

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클루니는 민주당의 고액 후원자로 알려진 대표적인 민주당 지지자다. 이 때문에 과거 트럼프 대통령과 마찰을 빚어왔다. 앞서 클루니의 가족이 지난해 말 프랑스 시민권을 취득했다는 보도가 나오자, 트럼프 대통령은 "역사상 최악의 정치 예측가들이 공식적으로 프랑스 시민권을 얻었다"고 비꼬았다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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