독일 네오나치 인사, 마를라 스베냐 리비히

성소수자 비판하다 수감 앞두고 성별 바꿔

교도소 수감을 앞두고 여성으로 성별을 바꾼 뒤 해외로 도주했던 독일의 네오나치 인사가 8개월 만에 붙잡혔다.

9일(현지시간) 일간 미텔도이체차이퉁 등에 따르면 할레 검찰청은 극우 운동가 마를라 스베냐 리비히(55)가 유럽체포영장에 따라 체코 경찰에 검거돼 송환 절차를 밟을 예정이라고 밝혔다. 리비히는 법적으로 남성이던 2023년 7월 증오 선동 등의 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 항소했으나 기각됐다.

'성별 자기결정법' 교묘히 이용

남성에서 여성으로 성별을 바꾼 마를라 스베냐 리비히. X(옛 트위터) AD 원본보기 아이콘

그는 수감을 앞두고 2024년 11월 시행된 성별 자기결정법을 교묘히 이용하기도 했다. 앞서 독일 정부는 심리 감정과 법원 허가 등을 받아야 하는 기존 성전환법이 인권 침해라는 지적에 따라 등기소 신고만으로 성별을 스스로 바꿀 수 있도록 새 법을 만들었다. 이 법은 법원의 허가 없이 성별과 이름 등을 스스로 변경할 수 있는 제도다. 그는 이를 통해 이름을 '스벤 리비히'에서 '마를라 스베냐 리비히'로 바꾸고, 성별을 여성으로 등록했다.

다만, 리비히는 지난해 8월 징역형 집행을 위해 작센주 켐니츠 여성교도소로 나오라는 통보를 받았으나 출석하지 않았다. 그는 당국이 전국을 수색하자 엑스(X·옛 트위터)를 통해 외국으로 도주했다고 밝혔다.

"너희들은 기생충"…성 소수자 혐오해온 리비히

사진은 기사 중 특정 표현과 무관. 픽사베이 원본보기 아이콘

리비히는 독일 음모론 단체 '크베어뎅커'와 지역에서 정기적으로 열리는 극우 집회에 가담해온 인물이다. 2022년에는 성 소수자 행사인 '크리스토퍼 스트리트 데이'에서 확성기를 통해 "사회의 기생충"이라고 외쳐 성 소수자들을 모욕해 논란이 됐다.

성 소수자 혐오로 악명 높은 리비히가 여성을 자처하자 인권 보호 정책에 대한 조롱이라는 지적이 이어졌다. 특히 리비히를 여성교도소에 수감해야 하는지도 논란이 됐다. 그는 체포 당시 남성 복장이었으며 머리는 빡빡 민 상태였던 것으로 전해졌다. 결국 작센안할트주 행정당국은 지난해 12월 리비히의 성별을 다시 남성으로 바꿔 달라고 법원에 신청했다.

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한편 리비히는 남성일 때 이름 스벤과 함께 자신의 범죄 경력을 보도한 매체들을 상대로 인격권 침해를 지적하며 위자료를 청구하기도 했다. 언론분쟁 심의기구인 언론위원회는 "국가를 조롱하기 위해 신분을 바꿨을 가능성이 크다"며 그의 주장을 기각했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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