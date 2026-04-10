경기도교육청, 가공배전 직무부터 취업까지

미래 전력 인재 아카데미 과정 사전설명회 개최

도교육청 취창업지원센터-㈔대한전기협회 협력 현장실습 운영 예정

경기도교육청(교육감 임태희)이 오는 13일과 15일 양일간 도내 직업계고 학생의 전력산업 분야 진로 탐색과 취업 역량 강화를 위한 '미래 전력 인재 아카데미 과정 사전설명회'를 개최한다.

경기 직업계고 학생 전력산업 실무 안전하게 배우고 취업까지 잇는다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 전력산업 핵심 직무인 가공배전 분야에 대한 이해를 높이고 산업 수요를 반영한 현장실습 프로그램을 안내하기 위해 마련했다. 설명회는 경기도교육청 취창업지원센터 주관으로 권역별로 나뉘어 운영하며 북부는 13일 한국모빌리티고에서, 남부는 15일 수원공업고에서 각각 진행한다.

특히 직업계고 학생과 학부모의 전력산업 분야 안전성과 운영 체계에 대한 이해를 높여 현장실습 참여 확대 기반을 조성하는 데 중점을 뒀다.

설명회에서는 ▲전력산업 및 가공배전 직무 소개 ▲현장실습 프로그램 및 안전관리 체계 안내 ▲취업 연계 방안 등 실질적인 정보를 제공한다. 아울러 표준화된 안전관리 절차와 교육 시스템을 바탕으로 가공배전 분야가 체계적인 관리 기반 위에서 운영되는 전문 기술 직무임을 강조할 계획이다.

한편 가공배전 전공 현장실습 프로그램인 '미래 전력 인재 아카데미 과정'을 오는 5월 18일부터 22일까지 4일간 시도교육청 최초로 경기도교육청 취창업지원센터와 (사)대한전기협회 부설 전력기술교육원이 협력해 운영할 예정이다.

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도교육청은 전력산업이 지속적인 인력 수요가 있는 국가 기반 산업임을 토대로 학생들이 안전한 환경에서 실무 역량을 갖춘 전문 인재로 성장할 수 있도록 체계적인 지원을 확대해 나갈 계획이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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