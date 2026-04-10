원가 상승 납품단가 반영

긴급경영안정자금·긴급 물류 바우처 등 신속 지원

중소벤처기업부는 10일 경기도 부천시에 소재한 플라스틱 사출 전문기업 신광엠앤피를 방문해 중동전쟁 장기화에 따른 업계 애로사항을 청취하고 현장 대응 상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 방문은 생필품 생산과 제조 공급망의 핵심 기반인 플라스틱 사출 중소기업이 최근 중동전쟁 장기화로 인한 원료 수급 불안정, 가격 변동성 확대라는 이중고를 겪고 있는 상황에서 현장의 목소리를 직접 듣고 실질적인 정책 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 10일 경기도 부천시 '중동전쟁 위기극복을 위한 중소기업 현장간담회'에서 인사말을 하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

중기부는 중동발 위기 극복을 위해 신속한 회복 지원과 선제적 체질 개선을 골자로 하는 투 트랙 전략에 정책 역량을 집중할 예정이다. 우선 신속한 회복지원을 위해서는 원가 상승분이 납품단가에 반영될 수 있도록 납품대금 연동제를 강화한다. 또한 긴급경영안정자금, 긴급 물류 바우처 등 위기 극복의 정책 수단을 신속히 집행해 기업의 경영 부담을 덜어 줄 계획이다.

아울러 스마트공장 지원을 통해 공정 효율을 높여 불량률과 원가 부담을 줄임으로써 외부 충격에도 흔들리지 않는 제조 경쟁력을 확보하고 사업전환 지원을 통해 기업이 변화하는 환경에 맞춰 선제적으로 대응할 수 있도록 돕는다.

이날 간담회에서는 원자재 수급 애로뿐만 아니라 원료비 상승이 납품가에 즉시 반영되지 못해 생기는 채산성 악화 등의 건의사항이 논의됐다. 한성숙 중기부 장관은 플라스틱 사출 중소기업은 우리 제조 공급망을 지탱하는 핵심 기반임을 강조하며 "중동전쟁 장기화로 현장의 부담이 가중되고 있는 만큼 건의된 내용을 정책에 즉각 반영해 기업들이 위기를 기회로 전환할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.

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한편, 중기부는 전쟁 발생일부터 협·단체, 지방중소벤처기업청이 참여하는 신고센터를 포함한 비상대응체계를 가동 중이며, 이번 현장 방문을 계기로 보다 안정적이고 공정한 공급망 구조를 구축하기 위한 정책적 뒷받침을 지속적으로 강화해 나갈 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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