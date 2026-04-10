가해자 이모씨, 카라큘라 유튜브 출연해 사과

"민낯 공개할 것" 카라큘라, 후속영상 예고

고(故) 김창민 영화감독을 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는 가해자가 한 유튜브 채널에 출연해 사과했다.

자신을 김 감독 폭행 사망 사건의 가해자라고 밝힌 이모씨는 9일 유튜브 '카라큘라 탐정사무소'에 출연해 "고인이 되신 김창민 감독님과 그 피해자 유가족분들에게 너무 죄송하다"며 "사죄의 말씀을 드리고 싶다"고 말했다. 이씨는 "아들을 잃은 슬픔을 알고 있다"며 "죄송하다는 말밖에 할 수 없어서 너무 죄송하다"고 했다.

자신을 김 감독 폭행 사망사건의 가해자라고 밝힌 이모씨가 9일 한 유튜브 채널에 출연해 사과했다. 유튜브 카라큘라 탐정사무소 AD 원본보기 아이콘

김 감독 사망 이후 이씨는 '범인'이라는 활동명으로 '양아치'라는 제목의 곡을 발매해 논란이 된 바 있다. 음원 발매와 관련해서는 "작년 폭행 사건이 있기 전부터 준비를 했던 것"이라며 "제가 오랜 만난 첫사랑 얘기를 힙합스럽게 한 것"이라고 설명했다. 그러면서 "제가 개띠인데 호랑이띠랑 잘 맞는다고 해서 실제 등에 호랑이 문신을 했다"고 해명했다.

이씨를 인터뷰한 카라큘라는 영상 댓글을 통해 "가해자들이 유튜버인 저를 찾은 데에는 자신들만의 이루고자 한 어떤 특수한 목적이 있을 수 있다고 생각한다"며 "그러나 저는 그들의 바람대로 그 어떤 조력도, 도움도 보태줄 마음이 눈곱만큼도 없다"고 했다.

카라큘라는 후속 영상도 예고했다. 그는 "후속 영상에는 그들이 저를 찾은 진짜 숨겨진 이유와 카메라가 꺼진 줄 알고 무심코 내뱉은 가해자들의 추악한 민낯들이 담길 것"이라며 "아마도 가해자들은 '카라큘라를 잘못 찾아갔다'고 뒤늦게 자책하며 후회하게 될 것"이라고 했다. 이어 가해자들을 향해 "당신들은 번지수를 잘못 찾아왔다. 비열한 사과는 부디 개나 줘버리시길 바란다"고 했다.

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김 감독은 지난해 10월20일 새벽 자폐 성향이 있는 아들과 경기 구리시의 한 식당을 찾았다가 소음 문제로 옆 테이블 손님과 시비가 붙었고, 몸싸움을 벌이던 중 폭행을 당해 뇌출혈로 숨졌다. 김 감독은 20대 남성 일행에게 집단 폭행을 당한 뒤 약 1시간 만에 인근 병원으로 이송됐으나, 끝내 뇌사 상태에 빠졌다. 그는 장기기증을 통해 네 명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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