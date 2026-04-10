맞춤형 취업 지원 강화



현장 중심 서비스 확대

국가보훈부 부산지방보훈청 제대군인지원센터가 지역 밀착형 취업 지원을 이어가고 있다.

부산지방보훈청 제대군인지원센터는 4월 9일 양산시청 비즈니스센터 4층에서 양산지역 제대군인을 대상으로 순회상담을 실시했다.

부산지방보훈청이 양산서 ‘찾아가는 제대군인 순회상담’을 실시하고 있다. 부산지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 상담에는 사전 예약을 통해 참여한 제대군인 6명이 방문해 취·창업 관련 심층 상담을 받았다. 상담 과정에서는 성공적인 취업·창업 사례를 공유, 참가자들은 평소 궁금했던 사항을 상담사와 직접 소통하며 실질적인 도움을 얻는 시간을 가졌다.

센터는 제대군인 지원제도를 안내하고, 개인별 경력과 수요에 맞춘 맞춤형 취업 정보를 제공해 재취업 준비를 적극 지원했다.

부산제대군인지원센터는 부산을 비롯해 울산, 양산, 제주 지역을 관할하고 있으며, 원거리 거주 회원들의 편의를 위해 2월부터 11월까지 '찾아가는 순회상담'을 운영하고 있다.

AD

센터 관계자는 "현장 중심 상담을 통해 제대군인의 안정적인 사회 정착과 취업 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>