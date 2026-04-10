15일부터 총 30회 진행

AI 활용 능력·디지털 기반 행정체계 강화

경기 고양특례시(시장 이동환)가 오는 15일부터 공직자들의 디지털 행정 역량을 높이기 위한 '2026년 공무원 디지털 정보 역량 강화 교육'을 시작한다.

고양시, 공직자 대상 디지털·AI 교육 추진. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 급변하는 기술 환경에 발맞춰 조직의 경쟁력을 확보하고, 디지털 기술을 효과적으로 다루는 스마트 행정 인재를 양성하기 위해 기획됐다.

시는 효율적이고 편리한 AI 행정서비스를 구현하기 위해 데이터 분석 및 생성형 AI 활용 역량을 강화하는 데 교육의 초점을 맞췄으며, 이를 위해 관련 강의 비중을 예년보다 대폭 늘려 편성했다.

교육은 실무 적용력을 높이기 위해 실습 위주로 구성됐다. 세부적으로 △AI 리터러시 △AI 활용 기획 및 보고서 작성 △AI 활용 데이터 분석 및 엑셀 자동화 △디지털 콘텐츠 제작 등, 디지털 행정의 기초부터 심화 AI 활용까지 다루는 10개 과정을 30회에 걸쳐 진행할 계획이다.

또 교육 시간도 전일 과정뿐만 아니라 반일 과정을 병행 운영해 직원들의 학습 몰입도를 높이고 업무 공백은 최소화할 방침이다.

AD

고양시 관계자는 "이번 교육은 생성형 AI 활용을 일상화함으로써 반복적인 업무를 줄이고 행정의 효율성을 획기적으로 높일 것으로 기대한다"며 "공직자들이 교육에서 습득한 디지털 기술을 실무에 적용하고 시민들이 체감할 수 있는 스마트한 행정서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>