애스턴마틴은 전 세계의 젊고 유망한 GT 드라이버들을 대상으로 AMR 드라이버 아카데미를 다시 시작한다고 10일 밝혔다.

애스턴마틴의 인재 발굴 프로그램은 레이싱 드라이버를 꿈꾸는 이들에게 검증된 아카데미 프로그램으로 자리매김하고 있다. 지금까지 8명의 수료생이 글로벌 레이싱 시리즈에서 활약하며 실력을 입증하고 있다.

애스턴마틴 AMR 드라이버 아카데미를 재가동 한다고 10일 밝혔다. 애스턴마틴 AD 원본보기 아이콘

본 수료생 중 한 명인 코비 포웰스는 파트너 팀인 컴투유 레이싱(Comtoyou Racing)에 소속돼 GT 월드 챌린지 유럽 풀 시즌을 참가하는 데 이어 하트 오브 레이싱 팀(Heart of Racing Team)의 일원으로 WEC LMGT3 클래스에 데뷔한다.

AMR은 이 프로그램의 아홉 번째 수료자를 찾기 위한 여정을 시작한다. 총 10개국에서 모인 22명의 유망 드라이버들은 2026 시즌에 최소 10개 이상의 애스턴마틴 파트너팀에 소속돼 활동할 예정이다.

이 아카데미 프로그램은 AMR의 파트너 팀 네트워크에서 재능 있는 드라이버를 빠르게 발굴하고 성장시킬 수 있도록 설계됐으며, AMR이 모터스포츠 산업에 기여하고 미래 인재를 육성하기 위해 투자하는 대표적인 방식 중 하나다.

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참가 자격은 만 16세에서 26세 사이의 공인 챔피언십에서 밴티지 GT3 및 GT4 차량으로 레이스 프로그램을 운영 중인 드라이버에게 주어진다. 최종 수상자에게는 2027 시즌 레이스 프로그램을 위한 재정적 지원과 함께 시즌 계획에 맞춘 워크스 팀의 맞춤형 지원 및 지도가 제공된다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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