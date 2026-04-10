소각시설·재활용품 선별장 견학

숲·하천 탐사, 목공 실습 등 실시

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 11월 20일까지 초등 3~6학년생, 중학생, 장애 학생 등 대상별 환경교육 프로그램을 운영한다고 10일 밝혔다.

성남시 초등 5학년 숲탐사. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

미래 세대인 학생들에게 환경의 중요성을 알리고, 친환경적인 생활 습관을 들이는 계기 마련을 위해 시행하는 사업이다.

교육 총인원은 2만4000여 명이다.

사전 신청한 학교를 성남시 소속 환경 강사가 찾아가 교육하거나, 주요 시설 견학 지원, 지역 내 공원, 하천, 숲 관찰 등의 방식으로 프로그램을 진행한다.

교육 내용은 학년별, 대상별 맞춤형으로 구성된다.

초등학생은 학년별로 △3학년은 동식물 퀴즈 풀이 등을 하는 환경 교실 △4학년은 학교 숲 탐방, 환경 에너지시설(상대원동·삼평동 소각시설)과 스마트 그린센터(야탑동 재활용 선별장) 견학 △5학년은 숲·하천 탐사 △6학년은 일상 속 온실가스 배출량을 확인하는 기후변화 교실 프로그램을 각각 운영한다.

중학교 1~3학년생은 '탄소중립 실천학교', 생활 화학 제품과 성분 표기 방법을 배우는 '내 생활 속 화학물질을 찾아라' 등 총 5차시 과정의 수업을 받는다.

성남시 초등 4학년 학교숲 탐방. 성남시 제공 원본보기 아이콘

특수학교인 성은·혜은학교나 일반초등학교 특수학급에 다니는 장애 학생을 대상으로는 자연물을 통해 감각을 키우는 '찾아가는 생태교실'과 목공 실습 프로그램인 '우리 모두 함께 그린(Green)해'를 운영한다.

이 외에도 초중고교생 총 50명 대상 심화 환경교육인 '제4기 청소년 에코리더 과정'을 운영한다. 성남시청에서 환경 토론과 증강현실(AR) 환경 게임(미션에코서블) 등 다양한 프로그램 참여를 지원한다.

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지난해 12월 기후에너지환경부는 성남시의 대상별 환경교육 내용 5종을 '우수 환경교육 프로그램'으로 지정했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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