인천시와 인천테크노파크(인천TP)는 지역 중소기업의 인공지능 전환(AX)과 미래 산업 경쟁력 강화를 위해 'AI 플레이그라운드 인천 조성 사업'을 추진한다고 10일 밝혔다.

사업은 AI 기술개발과 사업화, AI 컨설팅, AI 전환 지원 등 4개 세부 프로그램으로 구성된다.

모집 대상은 AI 기반 제품·서비스를 보유하거나 AI 전환을 희망하는 인천 중소기업이다. 모두 34개사를 선정해 기업당 최대 1억원의 사업비를 지원할 계획이다.

신청은 오는 30일까지이며, 비즈 오케이(Biz-OK) 또는 인천 R&D관리시스템을 통해 온라인으로 접수하면 된다. 세부 사업별 접수 기간이 달라 공고문을 반드시 확인해야 한다.

AD

인천TP 관계자는 "인천 중소기업들이 급변하는 산업 환경 속에서 AI 기술을 통해 실질적인 성장을 하도록 지원할 것"이라며 "인천 주력 산업과 AI 융합을 통해 중소기업의 경쟁력을 한단계 끌어올릴 것으로 기대한다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>