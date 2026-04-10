전동보장구 이용 장애인 안전사고 예방

이동약자 이동권 지원

장애인 특별과정 ‘괜찮은 베이킹’ 수강생 모집

학교 등 기관 담당자가 대표로 신청

경기 용인특례시(시장 이상일)가 장애인의 안전한 이동권 확보와 폭넓은 평생학습 기회 제공을 위해 적극적인 복지 행정에 나섰다.

용인특례시가 취약계층의 전동보장구 안전용품 지원사업을 시행한다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시는 장애인의 안전한 이동권 보장을 위한 '장애인 전동보장구 안전용품 지원사업'을 시행한다고 10일 밝혔다.

지원 대상은 용인에 거주하는 전동보장구(전동휠체어나 전동스쿠터)를 이용하는 장애인 중 '국민기초생활 보장법'상 수급자나 차상위계층 장애인 200명이다. 지원 신청은 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 하면 된다.

시는 전동보장구 머리받침대에 부착하는 형광 안전커버를 지원한다. 형광 안전커버는 이동약자의 야간 이동 과정에서 시야 확보성을 높여 안전사고를 예방하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

용인시 관계자는 "이번 지원사업은 전동보장구 이용 장애인의 안전사고를 예방하고 이동약자의 이동권 보장에 도움이 될 것"이라며 "장애인을 비롯해 사회취약계층의 복지 증진을 위한 사업을 다양하게 마련해 운영하겠다"고 말했다.

용인시평생학습관 특별강좌 베이킹. 용인시 제공 원본보기 아이콘

용인시, 장애인 특별과정 '괜찮은 베이킹' 수강생 모집

용인특례시는 수지구에 있는 용인시평생학습관에서 고등학교에 재학 중인 장애학생과 장애인복지관 이용자를 위한 베이킹 특별강좌 '괜찮은 베이킹' 수강생을 모집한다.

이번 강좌는 발달장애인의 평생학습 참여 기회를 넓히고, 베이킹 활동을 통해 성취감과 자신감을 키울 수 있도록 기획된 프로그램이다. 지역 내 고등학교와 장애인복지관과 협력해 운영된다.

고등학교 연계반은 5월 8일부터 5월 29일까지 매주 금요일 오전 9시 30분부터 12시 30분까지 총 4회 운영되며, 장애인복지관 연계반은 같은 기간 매주 금요일 오후 1시부터 4시까지 총 4회 진행된다.

교육비는 무료이며, 재료비는 수강생 1인당 7만원이다.

수강 신청은 각 기관의 담당 교사 또는 실무자가 대표로 신청해야 하며, 4월 16일 오전 10시부터 17일 오후 6시까지 용인시 평생학습관 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

모집 인원은 반별 10명이며 기관당 최대 10명까지 신청 가능하다.

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용인시 관계자는 "이번 프로그램이 장애 학생들에게 다양한 경험을 쌓을 수 있는 좋은 시간이 되길 바란다"며 "여러 기관의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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