아침 최저 9~17도, 낮 최고 12~25도

금요일인 10일은 오전까지 전국에 비가 내리다가 오후에 차차 맑아지겠다. 서해안과 남해안, 제주도를 중심으로는 바람이 매우 강하게 불면서 대부분 해상에서 물결이 높게 일겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 9~17도, 낮 최고기온은 12~25도로 예상된다.

서울 중구 서울시청 인근에서 직장인들이 우산을 쓰고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

주요 도시 예상 아침 최저기온은 서울 11도, 인천 9도, 춘천 10도, 강릉 11도, 대전 11도, 대구 16도, 전주 12도, 광주 12도, 부산 16도, 제주 16도다.

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 13도, 춘천 15도, 강릉 16도, 대전 15도, 대구 21도, 전주 14도, 광주 16도, 부산 23도, 제주 19도로 예상된다.

오전까지 전국이 흐리다가 오후에 서서히 맑아지겠으나 제주도는 대체로 흐린 날씨가 이어지겠다. 경기동부와 강원내륙·산지, 충북은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

전날부터 이날까지 예상 강수량은 경기동부 10~40㎜, 서울·인천·경기서부 5~30㎜, 강원내륙·산지, 강원북부동해안 10~40㎜, 강원중·남부동해안 5~20㎜, 대전·세종·충남 20~60㎜, 충북 10~40㎜, 부산·울산·경남 20~80㎜, 제주도(북부 제외) 30~100㎜ 등으로 예상된다.

비가 내리는 지역에선 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 안전에 유의해야 한다.

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미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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