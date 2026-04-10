실적평가 참여 막바지 조율

하반기부터 평가해 연말 발표 예정

지난해 3사 거부하면서 무산

올해 분위기 다르단 관측도

동반성장위원회가 배달플랫폼과 입점업체 간 상생협력을 독려하기 위해 추진키로 한 '동반성장지수 평가'가 올해 시범운영 두 번째 해를 맞은 가운데 중소벤처기업부 등 관련 기관이 배달플랫폼 3사를 대상으로 막바지 참여를 독려하고 있다. 지난해 배달플랫폼들의 비협조로 첫 시범운영이 '반쪽짜리'에 그쳤단 비판이 거셌던 가운데 올해는 업계를 중심으로 전향적인 분위기가 감지된다는 시각이 고개를 든다.

서울 마포구 홍대거리에서 오토바이 배달원이 배달을 하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

10일 관련 업계에 따르면 동반위와 중기부는 올해 동반위 실적평가 대상에 배달플랫폼 3사(배달의민족·쿠팡이츠·요기요)를 포함하고 이들 플랫폼에 평가를 위한 막바지 참여 여부를 타진하고 있다. 동반위는 배달플랫폼들의 참여 여부가 확정되는 대로 관련 자료를 제출받고 올해 하반기부터 평가를 시작해 연말께 결과를 공개한다는 계획이다.

동반위는 지난해 배달플랫폼을 대상으로 첫 실적평가를 진행코자 했으나, 지난해 1월 배달플랫폼 3사가 모두 참여 거부 의사를 밝히면서 입점업체들의 체감도 조사만 시행해 결과를 발표했다. 동반위가 매년 시행하는 동반성장 평가(100점)는 자료를 받아 진행되는 '실적평가'(30점)와 중소기업 설문조사를 통해 시행되는 '체감도 조사'(70점)로 구성되는데, 실적평가가 빠지면서 온전히 시행되지 못했다.

여기에는 배달플랫폼 간의 치열한 눈치싸움이 작용했다는 분석이다. 배달플랫폼과 입점업체의 상생 노력이 사회적 의제로 떠오른 상황에서 배달플랫폼 3사가 평가 참여 여부와 방식 등을 두고 마지막까지 저울질을 거듭하다 결국 모두 거절하는 쪽을 택했다는 설명이 힘을 얻는다.

배달플랫폼 관계자는 "다른 두 곳이 참여하지 않는데 혼자서 참여할 이유는 없지 않겠느냐"며 "동반위와 중기부 측에 3사가 모두 참여하는 조건으로 하되 평가 방식 등에 대한 우리 측 의견도 반영해달라는 의견을 전달했다"고 말했다.

올해는 배달플랫폼들이 평가에 참여하는 쪽에 무게를 둘 것이란 관측도 나온다. 지난해 국정감사에서 배달플랫폼들의 '동반성장지수 평가 비협조' 문제가 주로 지적받은 데다, 중동전쟁 등에 따른 대내외 업황의 급속한 악화로 소상공업계와의 상생 노력에 대한 사회적 요구가 어느 때보다 거세졌기 때문이다. 중기부가 지난해 실시한 2025년 배달앱 입점업체 인식조사에 따르면 배달플랫폼 3사의 체감도 평균 점수는 49.1점으로 동반성장지수 참여 대기업의 평균 점수(73.47점)를 크게 밑돌았다.

AD

중기부 관계자는 "배달플랫폼의 경우 현행법상 '공정거래협약 이행평가' 대상에 포함되지 않아 평가가 불가능한 문제를 동반위 실적평가를 통해 조금이나마 보완할 수 있도록 최선을 다해 참여를 독려하고 있다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>