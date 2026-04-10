경기도가 판교·시흥·부천·하남·의정부·성남일반산단 6개 AI 클러스터 거점을 연결하는 협력체계를 구축했다.

경기도는 9일 판교글로벌비즈센터에서 '경기 AI 혁신클러스터 협의회'를 출범하고, 거점 간 공동사업 추진과 기업 지원을 위한 협력 방안을 논의했다.

경기도는 이날 클러스터 입주·멤버십 기업 대상 성장지원 프로그램 운영 계획을 공유하고, 기업 애로사항과 건의사항을 청취했다. 수렴된 의견은 프로그램 개선을 위해 내년도 예산 편성에 반영될 예정이다.

경기도가 9일 판교글로벌비즈센터에서 '경기 AI 혁신클러스터 협의회'를 출범했다. 출범식에 참석한 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도는 올해 입주·멤버십 기업 127개 사를 대상으로 기술개발, 채용연계, 오픈이노베이션, 글로벌 투자연계 등 성장지원 프로그램을 본격 운영한다. 참여기업 모집은 5월 클러스터 거점 전체 준공 완료 시기에 맞춰 진행된다.

경기 AI 혁신클러스터 협의회는 분기별로 운영되며, 2분기 정기회의는 6월 말 개최될 예정이다.

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김기병 경기도 AI국장은 "협의회 출범을 계기로 수요기업·투자기관과 스타트업 간 협업 기회가 확대되고, 경기도 AI 산업 생태계 활성화에 기여할 것으로 기대한다"며 "분야별 기업 의견을 신속하게 반영해 수요 기반 지원 정책을 확대하고, AI 산업 생태계 활성화를 이끌겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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