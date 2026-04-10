바이오가스 활용해 하루 1t 수소 생산

2027년 생산기지 구축 본격화

수소충전소 등 시민 체감 인프라 확대

경기 용인특례시(시장 이상일)가 대한민국 수소 경제를 선도하는 '청정수소 거점 도시'로 거듭난다.

용인특례시 미니수소도시(수소생산시설) 조감도. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 기후에너지환경부 주관 '2026년 바이오가스 기반 청정수소 생산사업' 국가 공모에 최종 선정되어 국비 91억원을 확보했다고 10일 밝혔다. 이번 선정으로 시는 총사업비 130억원을 투입해 대규모 청정수소 생산 기반을 다질 예정이다.

이번 사업의 핵심은 음식물 쓰레기 처리 과정에서 발생하는 바이오가스를 수소로 전환하는 것이다. 특히 기존 '미니수소도시' 사업의 하루 생산량(500kg)을 1t으로 2배 확대한 점이 눈에 띈다.

이를 통해 수소 제조원가를 낮추고, 운영할수록 적자가 예상되던 기존의 구조를 안정적인 흑자 구조로 탈바꿈할 예정이다.

통상적인 친환경 인프라는 시설 준공 이후에도 해마다 막대한 지자체 예산(지방비)을 운영비로 투입해야 유지되는 경우가 많았으나, 용인시는 이번 사업을 통해 자체 수익만으로 시설 유지가 가능한 '선순환 재무 구조'를 구축한다는 방침이다.

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용인시 관계자는 "이번 공모 선정은 용인특례시가 지속 가능한 수소경제의 선도 도시로 도약하는 중대한 전환점이 될 것"이라며 "안정적으로 확보된 수소를 바탕으로 향후 수소충전소 설치 등 시민이 직접 체감할 수 있는 수소 생태계 전반을 폭넓게 구축해 나가겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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