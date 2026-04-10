경기도가 지난해 기습적인 폭우로 훼손된 연인산도립공원 일대의 산림과 탐방로 등 복구공사를 오는 6월 말까지 완료한다.

경기도는 단순한 파손 시설물 보수를 넘어 향후 유사한 기상 이변이 발생하더라도 토사 유출 등의 피해를 원천 차단하는 근본적인 원인 해결에 초점을 맞추는 '항구복구' 방식으로 진행한다고 10일 밝혔다.

앞서 지난해 7월20일 새벽 연인산 일대에는 예고 없는 폭우가 쏟아져 산림과 탐방로, 임도 일부가 씻겨 내려가는 피해가 발생했다. 당시 급격한 토사 유출과 도로 유실로 인해 인근 거주 주민과 공원 관리 인력들이 현장에 고립되는 등 극심한 진통과 안전상의 위협을 겪어야만 했다. 이러한 사태의 근본적인 원인은 극단적인 강수량을 감당하기 부족했던 기존 배수 기반시설의 한계와 가파른 사면 경사에 있었다.

이에 경기도는 이달 초부터 재발 방지를 위한 전면적인 항구복구 작업에 착수했다. 시공사 및 감리사, 외부 전문가 등과 대책 회의를 열어 촘촘한 공정 관리에 돌입했으며, 현장에 전담 안전관리자를 선임 및 배치해 시공 과정의 안전사고 예방에도 최선을 다하고 있다.

경기도가 지난해 폭우로 유실된 연인산도립공원 임도 등을 복구하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도는 파손된 임도와 탐방로를 임시방편으로 되돌리는 것을 넘어 산사태 발생 지역의 사면 경사를 완만하게 다듬고 배수 능력을 대폭 강화해 집중호우의 피해를 분산시킨다.

특히 연인산 고유의 수려한 자연경관과 생태계를 온전히 보존하기 위해 콘크리트 같은 인공구조물 설치를 철저히 배제한다. 대신 현장에 있는 자연석을 최대한 활용하는 친환경 공법을 선제적으로 적용해 사방사업과 훼손지 식생 복원을 진행하며 도립공원 본연의 모습을 지켜낼 계획이다.

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이태선 경기도 정원산업과장은 "연인산도립공원은 경기도를 대표하는 핵심 관광지이자 도민의 소중한 쉼터인 만큼 다가오는 우기 전까지 신속하게 복구공사를 마무리해 탐방객의 불편과 지역 주민의 불안을 말끔히 해소하겠다"며 "도립공원을 찾는 모든 이용객의 안전을 최우선 가치로 두고 꼼꼼하고 완벽한 시공에 힘쓰겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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